Iowa High School football rankings from week four on the gridiron now!

Class 4A



1 West Des Moines Valley 3-0 (Previous: # 1)

2 Dowling Catholic 2-1 (Previous: # 2)

3 Ankeny Centennial 3-0 (Previous: # 3)

4 Bettendorf 3-0 (Previous: # 4)

5 Cedar Falls 3-0 (Previous: # 5)

6 Southeast Polk 2-1 (Previous: # 8)

7 Waukee 1-2 (Previous: # 10)

8 Cedar Rapids Kennedy 2-1 (Previous: # 6)

9 Fort Dodge 3-0 (Previous: # Not Rated)

10 Waterloo West 2-1 (Previous: # Not Rated)

..........

Class 3A

1 Cedar Rapids Xavier 3-0 (Previous: # 1)

2 Lewis Central 3-0 (Previous: # 2)

3 Solon 3-0 (Previous: # 3)

4 Western Dubuque 3-0 (Previous: # 4)

5 North Scott 3-0 (Previous: # 6)

6 Glenwood 3-0 (Previous: # 7)

7 Washington 3-0 (Previous: # 9)

8 Independence 3-0 (Previous: # Not Rated)

9 Webster City 3-0 (Previous: # Not Rated)

10 Pella 2-1 (Previous: # 5)

..........

Class 2A

1 Waukon 3-0 (Previous: # 1)

2 Clear Lake 3-0 (Previous: # 2)

3 Benton 3-0 (Previous: # 3)

4 Greene County 3-0 (Previous: # 4)

5 Spirit Lake 3-0 (Previous: # 5)

6 Algona 3-0 (Previous: # 6)

7 Des Moines Christian 3-0 (Previous: # 7)

8 Monticello 3-0 (Previous: # 8)

9 Columbus Catholic 3-0 (Previous: # 9)

10 OABCIG 3-0 (Previous: # Not Rated)

..........

Class 1A

1 West Sioux 3-0 (Previous: # 1)

2 Dike-New Hartford 3-0 (Previous: # 2)

3 Van Meter 3-0 (Previous: # 3)

4 South Central Calhoun 3-0 (Previous: # 4)

5 West Lyon 3-0 (Previous: # 5)

6 West Branch 3-0 (Previous: # 6)

7 Mediapolis 3-0 (Previous: # 7)

8 Western Christian 2-0 (Previous: # 10)

9 Panorama 3-0 (Previous: # 9)

10 Treynor 3-0 (Previous: # Not Rated)

..........

Class A

1 Saint Ansgar 3-0 (Previous: # 1)

2 North Tama 3-0 (Previous: # 4)

3 Highland 3-0 (Previous: # 2)

4 Edgewood-Colesburg 3-0 (Previous: # 5)

5 Grundy Center 3-0 (Previous: # 6)

6 BGM 2-0 (Previous: # 7)

7 Wapsie Valley 2-1 (Previous: # 3)

8 Bishop Garrigan 2-1 (Previous: # 8)

9 South O'Brien 3-0 (Previous: # 9)

10 MFL 3-0 (Previous: # 10)

..........

8-Man

1 Don Bosco 3-0 (Previous: # 1)

2 Turkey Valley 3-0 (Previous: # 2)

3 Montezuma 3-0 (Previous: # 3)

4 Easton Valley 3-0 (Previous: # 4)

5 Coon Rapids-Bayard 3-0 (Previous: # 6)

6 St. Mary's, Remsen 3-0 (Previous: # 8)

7 Audubon 2-1 (Previous: # 9)

8 Newell-Fonda 2-1 (Previous: # 10)

9 Harris-Lake Park 3-0 (Previous: # Not Rated)

10 CAM 3-0 (Previous: # Not Rated)