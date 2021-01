Version 1.0! Iowa Preps takes an early look at our preseason top girl's basketball teams for the 2021-2022 season now!

1.) Waterloo West

2.) Waukee

3.) Iowa City High

4.) Valley

5.) Cedar Rapids Washington

6.) Dubuque Senior

7.) Indianola

8.) Pleasant Valley

9.) Sioux City East

10.) Southeast Polk

11.) Cedar Falls

12.) Ankeny

13.) Iowa City West

14.) Bettendorf

15.) Prairie

Agree/disagree? Click here to let us know now!