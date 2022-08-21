 IowaPreps - Davenport Assumption vs. Indepdence Photo Gallery
News More News
{{ timeAgo('2022-08-21 17:25:52 -0500') }} football Edit

Davenport Assumption vs. Indepdence Photo Gallery

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

This photo gallery is courtesy of Mike Ruefer. Please click here to see his website and order prints of his excellent work.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}