Iowa Preps names our elite all state team from the boy's basketball season now!



Brady Gavin, Martensdale-St Marys

Carter Stevens, Dubuque Senior

Christian Stanislav, Glenwood

Carter Cuvelier, Aplington-Parkersburg

Derek Krogmann, West Delaware

Devonte Thedford, Des Moines, Hoover

Isaac Prewitt, Des Moines Christian

Jackson Molstead, Charles City

TJ Schnurr, Bishop Garrigan, Algona

Trenton Massner, Wapello

