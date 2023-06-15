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Iowa High School Baseball: Top First Basemen in 2023

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Who are the top in-state in-state baseball players within the Class of 2023? Iowa Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers - 6/12

Left Handed Pitchers - 6/13

Catchers - 6/14

First Basemen - 6/15

Second Basemen - 6/16

Third Basemen - 6/17

Shortstops - 6/18

2023 Conference Previews

Rolling Valley

SEISC North

SEISC South

Siouxland

Pride of Iowa

Raccoon River

River Valley North

River Valley South

North Iowa Cedar East

North Iowa Cedar West

Northeast Iowa

MVC Valley

MRC

North Central

North Iowa Cedar Central

Little Hawkeye

MAC

MVC Mississippi

Heart of Iowa

Iowa Star North

Iowa Star South

Lakes

Bluegrass

Corner

Hawkeye Ten

Top Players by Position (2024)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers

Utility Players

Database

Top Players by Position (2025)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

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