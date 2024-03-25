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Iowa High School Softball Conference Preview: Upper Iowa

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Iowa Preps previews this conference for the 2024 softball season now!

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2024 Conference Previews

Upper Iowa - 3/25

WaMaC East - 3/26

WaMaC West - 3/27

War Eagle - 3/28

West Central - 3/29

Western Iowa - 3/30

Western Valley - 3/31

Top Players by Position (2024)

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Left Handed Pitchers

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Top Players by Position (2026)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

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Right Fielders

Utility Players

Database

Top Players by Position (2025)

Pitchers

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First Basemen

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