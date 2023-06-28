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Iowa High School Softball: Top First Basemen in 2024

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? Iowa Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers - 6/26

Catchers - 6/27

First Basemen - 6/28

Second Basemen - 6/29

Third Basemen - 6/30

Shortstops - 7/1

Infielders - 7/2

Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database - 6/27

2023 Conference Previews

River Valley South

Rolling Valley

SEISC North

SEISC South

Siouxland

South Central

South Iowa Cedar

Southeast

Top of Iowa East

Top of Iowa West

Tri Rivers East

Tri Rivers West

Twin Lakes

Upper Iowa

WaMaC East

WaMaC West

War Eagle

West Central

Western Iowa

Western Valley

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database

Top Players by Position (2025)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Shortstops

Third Basemen

Infielders

Outfielders

Utility Players

Database

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