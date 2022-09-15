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Iowa High School Softball: Top Outfielders in 2023

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Iowa Preps has updated our list of the top softball players within the Class of 2023 now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

First Basemen

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Third Basemen - 9/12

Shortstops - 9/13

Infielders - 9/14

Outfielders - 9/15

Center Fielders - 9/16

Left Fielders - 9/17

Right Fielders - 9/18

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database

Top Players by Position (2025)

Pitchers

Catchers

First Basemen

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Third Basemen

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Outfielders

Utility Players

Database

Top Players by Position (2024)

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Catchers

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