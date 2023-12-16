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Iowa High School Softball: Top Pitchers in 2024

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? Iowa Preps answers that question now!

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Right Fielders - 12/14

Right Handed Pitchers - 12/15

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Utility Players - 12/17

Top Players by Position (2026)

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Infielders

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Top Players by Position (2025)

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