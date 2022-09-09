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Iowa High School Track: Top Shot Put Throwers in 2024

Luke Feddersen • IowaPreps
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@iowapreps

Who are among the best track athletes in the Class of 2024? Iowa Preps answers that question now!

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