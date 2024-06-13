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Q&A with Dowling Catholic linebacker Dylan Manning
Luke Feddersen
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IowaPreps
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Iowa Preps caught up with Dowling Catholic linebacker Dylan Manning in this article now!What have you been doing as of late with off-season workouts?“I stayed very busy lifting, as well as position...
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