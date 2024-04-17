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Q&A with PCM quarterback Gavin VanGorp
Luke Feddersen
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IowaPreps
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Iowa Preps caught up with PCM quarterback Gavin VanGorp in this article now!How did the high school football season go overall?“Season went pretty good, there were obviously some ups and downs and ...
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