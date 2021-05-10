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football
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Stepanek hard work paying off
Luke Feddersen
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IowaPreps
Publisher
The hard work of Prairie defensive back Blaine Stepanek has continued to pay off in the eyes of college coaches with attention from DI and DII programs. What have you been doing as of late with off...
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