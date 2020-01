Iowa Preps takes a free look at 190 of our top 200 baseball players in the Class of 2020 now!



Adam Brauch Dowling Catholic SS

Adam DeBoer MOC-Floyd Valley 2B

Alec Nigut Des Moines, Roosevelt 1B

Alec Patino Sioux City East 3B

Alex Diewold Mediapolis 3B

Alex Jones Edgewood-Colesburg P

Alex Mammen Bishop Garrigan 1B

Alex McAleer Central DeWitt P

Alex Smith Midland 2B

Andrew Frick Boyden Hull/Rock Valley CF

Andrew Swartz Bellevue SS

Andrue Henry Dubuque, Senior 1B

Anthony Potthoff Van Meter SS

Atticus Parrott Charles City 2B

Austin Elliot East Marshall 2B

Austin Huber Alburnett LF

Avery Mellman Mason City SS

Ben Dixon Bishop Heelan 1B

Ben Kisting Xavier, Cedar Rapids P

Ben Sinnott Columbus Catholic, Waterloo CF

Blaize Kuhlmann Lynnville-Sully 1B

Brad Tornow Mid-Prairie RF

Brant Hogue Bishop Heelan RF

Brennan Sefrit Bedford Util

Brett Berg Van Meter 1B

Brett Gruber Sidney 2B

Brock Johnson Winterset 2B

Brodey Key Aplington-Parkersburg C

Bryce Achenbach Woodward-Granger CF

Bryce Coppock Newell-Fonda 3B

Bryce Hall Southeast Warren 3B

Bryson Sharon Lewis Central RF

Caden Fontinel HLV, Victor SS

Caleb Banowetz Calamus-Wheatland C

Calvin Harris Western Dubuque C

Cam Miller Solon 2B

Cameron Gallt Ames SS

Carter Baumler Dowling Catholic RF

Casey Young Winterset 1B

Cason Butz Moravia Util

Cedrick Drahn MFL-Mar-Mac 2B

Chandler Redenius West Hancock 3B

Charlie Dudley Vinton-Shellsburg 2B

Christian Velasquez Bishop Heelan P

CJ Dean Madrid C

Cody DePardo Davenport North SS

Cody Moser Boyden Hull/Rock Valley RF

Colby Aschenbrenner Cardinal, Eldon Util

Cole Cassady Martensdale-St Marys 2B

Cole Damman Baxter SS

Cole Wood West Hancock C

Colton Hanlon Logan-Magnolia Util

Connor Bruck Harlan 3B

Connor Tigges Spencer LF

Dalton Jacobsma MOC-Floyd Valley C

Dane Carstensen Marion P

Dane Owens PCM P

Daniel Wright Sergeant Bluff-Luton P

Derek Froendt Forest City SS

Derek Leonard Iowa Valley CF

Derek Mueller Griswold 2B

Deric Fitzgerald Sergeant Bluff-Luton 3B

Dominick Delehoy Ottumwa 2B

Drew Delong Durant SS

Drew Uhlenhopp Hampton-Dumont 3B

Dreyton LaVeine West Burlington C

Easton Darling Winterset RF

Easton Larson Don Bosco 3B

Eric Salazar Boyden Hull/Rock Valley RF

Erik McHenry Clear Lake 2B

Ethan Schmidt Clarksville P

Ethan Stubbs MFL-Mar-Mac Util

Evan Martin Southeast Polk Util

Fischer Ohrt Don Bosco 2B

Gavin Gillam Creston C

Gavin Lorenzen West Lyon C

Grant Merk Council Bluffs Jefferson CF

Grayson Drezek North Scott P

Griffin O'Neill East Sac County SS

Hunter Dekkers West Sioux P

Hunter Pesek New Hampton 1B

Isaac Boley Dallas Center-Grimes LF

Jace Naig Ruthven-Ayrshire Util

Jack Allison Southeast Polk 3B

Jack Kragenbrink Mount Vernon 1B

Jack West Davenport, North CF

Jack Young Pleasant Valley Util

Jackson Payne Waukee P

Jadon Hawk Central Lee SS

Jake Auer Valley 3B

Jake Hull Grinnell P

Jake Matthaidess North Scott P

Jake Willkomm Durant LF

Jalyn Gramstad West Lyon 2B

Jared Sitzmann Bishop Heelan SS

Jeron Conner Burlington Notre Dame CF

Joey Cunningham AHSTW P

Jose Lara Pleasant Valley CF

Joseph Harris Marshalltown 3B

Josh Pratt LeMars Util

Josh Van Beek West Lyon Util

Judge Losee Riceville DH

Kade Lynott West Sioux RF

Kade Reinertson Ballard C

Kaden Sutton ADM DH

Kaden Waack Cedar Rapids Kennedy CF

Kaiden Schneider Louisa-Muscatine CF

Kannon Leuenberger Turkey Valley 3B

Keaton Gray Ankeny Centennial SS

Keelan Klommhaus Mount Ayr CF

Kennan Winn Pekin 1B

Kody Timm HLV, Victor C

Kristian Martens Treynor P

Kyle Berg Kuemper Catholic RF

Lance Wright St. Albert C

Landon Dalbeck Garner-Hayfield-Ventura LF

Lewis Havel Don Bosco LF

Logan McCoy Alta/Aurelia SS

Logan Smith Dallas Center-Grimes P

Lucas Walker Solon P

Luke Anderson Central DeWitt P

Luke Olesen Lawton-Bronson LF

Luke Simmons Central Lee C

Luke Turner Washington SS

Mark Williams Saint Ansgar 3B

Mason Bockoven Fort Dodge P

Mason Denton Calamus-Wheatland P

Mason Fritz Lake Mills P

Matt Paulsen West Branch Util

Max Holy Clinton SS

McCain Oden Centerville 3B

Michael Davis Tripoli 1B

Michael Ryherd Alta-Aurelia C

Michel Evertsen Central Decatur Util

Mitchell White BGM 2B

Nate Lorenson Lake Mills DH

Nate McCombs Treynor DH

Nate Schlichting Davenport Assumption LF

Nic Duysen East Mills 2B

Nic Edwards Ballard P

Nicholas Crandell Johnston P

Nick Banowetz Xavier 2B

Nick Breon Greene County SS

Nick Ravlin Underwood 3B

Nick Reid Central City SS

Nick Rife West Harrison LF

Nile Foss Carlisle P

Noah Beck BGM 3B

Noah Downing Davenport West RF

Noah Tieskoetter South Winneshiek 2B

Nolan Frey Iowa City Liberty Util

Parker Kiewiet Dike-New Hartford CF

Parker Rock Clarinda LF

Parker Shupe Johnston 3B

Payton Haefner Vinton-Shellsburg C

Payton Leonard Waverly-Shell Rock Util

Reece Beuter Dike-New Hartford LF

Reece Martin Des Moines Lincoln 2B

Reese Jamison Woodward-Granger SS

Ryan Steinspring Council Bluffs Thomas Jefferson 2B

Ryan Vermeer Ankeny Centennial C

Sam Porter AHSTW 1B

Seth Adrian Davenport, Assumption 1B

Shae Summerfield New London 2B

Skyler Waldschmitt St. Mary's, Remsen C

Spencer Kleene Sergeant Bluff-Luton C

Spencer Schorg Remsen St. Mary's 2B

Tait Arndt Charles City 1B

Tanner Blaylock Wapsie Valley C

Tanner Lukavsky West Branch SS

Tate Kounkel Hinton 3B

Trent Pelzer Tipton Util

Trevor Quigley Washington LF

Trey Eagle West Branch 3B

Trey Morris Ankeny Centennial Util

Tristan Hunt West Hancock 1B

Tucker Kinney Central DeWitt C

Ty Langenberg Urbandale P

Tyler Melby West Harrison 3B

Tyler Miller Oskaloosa RF

Tyler Peterson Stanton LF

Tyler Stein Clarion-Goldfield-Dows CF

Tyler Tscherter Gladbrook-Reinbeck 2B

Will Armstrong Des Moines, Roosevelt SS

Wyatt Evans Des Moines North C

Wyatt Krier Oskaloosa RF

Wyatt Sutter Hampton-Dumont-CAL CF

Zach Teten Underwood P

Zach Williams Des Moines, Abraham Lincoln P

Zane Neubaum South Central Calhoun Util

