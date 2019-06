Iowa Preps takes a free look at our Class of 2020 football rankings. Included below are 275 of our top 300 players. Subscribe today to see where these top athletes are rated now!

Aaron Blom Oskaloosa K 5-10 155 lbs



Abe Michael Maquoketa LB 5-11 165 lbs

Aisea Toki LeMars DB 6-0 175 lbs

AJ Coons Solon WR 6-4 190 lbs

Alex Mammen Bishop Garrigan OT 6-3 245 lbs

Alex Paulsrud Cherokee QB 6-1 165 lbs

Alex Paxson Cedar Falls DB 5-10 170 lbs

Allen Fries Harlan DE 5-10 185 lbs

Anthony Potthoff Van Meter QB 6-2 185 lbs

Asle Thorson Fort Dodge LB 6-1 185 lbs

Austin Larson Clear Lake DE 5-11 200 lbs

Austin Lee Fort Dodge LB 5-11 170 lbs

Austin Van Donge Unity Christian QB 6-2 185 lbs

Ben Belken North Scott DE 6-3 205 lbs

Ben Bryant Western Dubuque RB 5-9 175 lbs

Ben Clark Norwalk LB 6-1 200 lbs

Ben Kruger Iowa City Liberty LB 5-10 180 lbs

Ben Sinnott Columbus Catholic DE 6-3 200 lbs

Ben Smith Iowa Valley QB 6-1 160 lbs

Blaise Gunnerson Kuemper Catholic DE 6-5 240 lbs

Brady Berkey Colfax-Mingo DB 6-0 150 lbs

Brady Petersen Ankeny Centennial OT 6-5 260 lbs

Brady Schlaeger Spencer DT 6-1 265 lbs

Brandtley Koske Cedar Rapids Kennedy DB 5-10 165 lbs

Brandyn Feighner South Hamilton S 5-11 160 lbs

Brant Hogue Bishop Heelan QB 6-2 190 lbs

Brayden Grosse Union DB 5-9 165 lbs

Braydin Farrell Easton Valley LB 6-0 160 lbs

Brennan Kobes Lewis Central LB 5-9 210 lbs

Brennon Kofron Carroll LB 5-9 190 lbs

Brent Riley Greene County QB 5-11 160 lbs

Brock Fox Treynor OT 6-5 305 lbs

Brock Johnson Winterset WR 6-1 195 lbs

Brock Stiles Southeast Polk TE 6-3 200 lbs

Bryce Achenbach Woodward-Granger WR 5-11 170 lbs

Bryce Anstoetter Dubuque Wahlert LB 6-0 175 lbs

Bryce Coppock Newell-Fonda DB 5-7 145 lbs

Bryce Hall Southeast Warren WR 5-7 155 lbs

Bryer Thompson Crestwood LB 5-10 165 lbs

Bryson Freeberg Tri-Center QB 5-11 165 lbs

Bryson Opande Fort Dodge OG 6-0 230 lbs

Cade Bennett Dike-New Hartford RB 5-9 175 lbs

Cade Jargo Easton Valley WR 5-7 150 lbs

Cade Moore Centerville DE 6-6 230 lbs

Cade Parker Cedar Rapids Kennedy LB 5-11 205 lbs

Cade Tjaden Waukee K 6-0 155 lbs

Cade Winkel Bishop Garrigan LB 6-4 245 lbs

Cael Loecher Cedar Falls QB 6-5 185 lbs

Cairron Hendred Cedar Rapids Kennedy RB 5-8 190 lbs

Cale Anthony Pleasantville LB 6-1 215 lbs

Caleb Siech Waverly-Shell Rock OT 6-5 300 lbs

Caleb Swalla Earlham RB 6-0 165 lbs

Calvin Harris Western Dubuque QB 6-2 180 lbs

Cam Miller Solon QB 6-1 205 lbs

Cameron Hastie Council Bluffs Thomas Jefferson LB 6-1 175 lbs

Carsen Shelton West Des Moines Valley LB 5-8 165 lbs

Carter Benzing Waukon LB 6-0 185 lbs

Carter Konrady Dubuque Senior LB 5-10 185 lbs

Carter Maske Waterloo West QB 5-11 160 lbs

Carter Morton Greene County WR 5-10 150 lbs

Carter Olesen Southeast Polk LB 6-1 185 lbs

Carter Storm Des Moines Lincoln WR 5-10 170 lbs

Chandler Redenius West Hancock OG 6-2 255 lbs

Charlie Nank Dowling Catholic OG 6-3 285 lbs

Charlie Wiebers Denison-Schleswig QB 6-1 165 lbs

Chase Gladden Carroll DE 6-3 225 lbs

Chase Keifer Wayne RB 5-10 155 lbs

Chase Kruse Louisa-Muscatine QB 5-10 175 lbs

Chase Reber Treynor DE 5-10 170 lbs

Chase Scheidegger South Central Calhoun S 5-10 180 lbs

Clay Krousie Benton QB 6-0 165 lbs

Clayton Broderson Davenport West LB 5-9 210 lbs

Colbey Roth Lewis Central LB 6-0 175 lbs

Colby Kafer Greene County RB 5-10 180 lbs

Colby Vincent Carroll QB 6-3 195 lbs

Cole Collison Kuemper Catholic QB 6-1 185 lbs

Cole Davis Independence LB 6-0 175 lbs

Cole Lewis Algona LB 6-0 215 lbs

Cole Mayberry Glenwood DE 6-3 195 lbs

Cole Pedersen Central Decatur LB 6-3 190 lbs

Cole Spyksma Waukee LB 6-3 185 lbs

Collin Bohnenkamp Cedar Falls DT 6-1 215 lbs

Colton Gordon Lenox RB 5-8 150 lbs

Colton Thornburg Essex RB 5-10 165 lbs

Cooper Downs Ames QB 6-0 165 lbs

Cooper Hurn Gilbert LB 6-1 200 lbs

Cooper King Des Moines Lincoln LB 5-11 185 lbs

Creighton Mitchell West Des Moines Valley RB 5-8 160 lbs

Dan Jungling Pella Christian QB 5-9 165 lbs

Daniel Wright Sergeant Bluff-Luton QB 6-6 185 lbs

David Willis West Marshall LB 5-10 180 lbs

Dawson Baures Waukon RB 5-11 175 lbs

Dawson Zimmerman Iowa City Liberty LB 5-11 175 lbs

Dayne Eckley Pekin RB 6-3 195 lbs

Diego Lozano Fort Madison DE 6-1 185 lbs

Domo Roskam Sioux Center LB 6-0 190 lbs

Drew Jirak West Des Moines Valley S 6-2 175 lbs

Dylan Cain Chariton LB 6-2 200 lbs

Dylan Reyes Waterloo East QB 6-2 200 lbs

Eli Loudon Creston QB 6-0 175 lbs

Ethan Barry Clinton LB 6-0 195 lbs

Ethan Fulcher Hudson DB 5-11 170 lbs

Ethan Hurkett Cedar Rapids Xavier LB 6-3 230 lbs

Ethan Leibold Turkey Valley QB 6-3 175 lbs

Ethan Vetterick Norwalk DB 5-8 160 lbs

Evan Kalainoff Nashua-Plainfield LB 6-3 190 lbs

Evan Wulfekuhle Beckman Catholic LB 5-11 190 lbs

Gabe Ante Ames WR 5-10 170 lbs

Gage Belz Osage WR 5-11 170 lbs

Garrett Schmidt Algona LB 5-10 180 lbs

Garrett Westvold Norwalk OG 6-2 250 lbs

Gavin Meints Algona DT 6-2 220 lbs

Gavin Williams Dowling Catholic RB 6-0 195 lbs

Grant Borkowski Glidden-Ralston DB 5-11 150 lbs

Griffin Diggs Ogden DB 6-3 185 lbs

Harmon Miller Lone Tree QB 6-1 170 lbs

Harrison Waylee Urbandale RB 5-9 180 lbs

Hayden Amos Carlisle DE 6-5 240 lbs

Holden Sevening Alburnett LB 5-10 165 lbs

Hunter Dekkers West Sioux QB 6-3 225 lbs

Hunter Kruse Southeast Valley QB 5-11 165 lbs

Ian Abrahamson Van Meter RB 5-11 205 lbs

Ian Rupp Benton LB 6-0 175 lbs

Isaac Grose Mount Ayr DE 6-2 190 lbs

Isaiah Spencer Spencer RB 5-8 155 lbs

Israel Taylor Davenport Central WR 6-4 210 lbs

Jace Andregg Solon WR 6-2 195 lbs

Jace Smith PCM-Monroe OG 6-0 260 lbs

Jack Sievert Saint Ansgar RB 6-1 190 lbs

Jack Tiarks Treynor LB 6-3 180 lbs

Jack Vogel Sioux Center LB 5-10 185 lbs

Jackson Bemrich St. Edmond TE 6-1 160 lbs

Jackson Stoefen North Scott OT 6-5 265 lbs

Jackson Waring Des Moines Christian QB 6-3 205 lbs

Jacob Baier Ankeny OT 6-3 240 lbs

Jacob Hanley Waterloo East LB 5-11 180 lbs

Jacob Honkomp Winterset LB 6-2 185 lbs

Jacob Kramer MOC-Floyd Valley DE 6-2 265 lbs

Jacob Thompson Cedar Rapids Jefferson LB 6-1 210 lbs

Jake Fisher Treynor LB 6-2 180 lbs

Jake Hosch Western Dubuque RB 5-10 190 lbs

James Switzer Fremont-Mills DB 5-9 160 lbs

Jamison Heinz Humboldt WR 5-10 160 lbs

Jase Amelse Pella Christian LB 5-10 185 lbs

Jay Oostendorp Cedar Rapids Kennedy LB 6-0 180 lbs

Jaylen DeVries Clear Lake QB 6-2 190 lbs

JD Stout Sigourney-Keota RB 5-10 190 lbs

Jeff Carlson Monticello QB 6-4 190 lbs

Jeffrey Eagle Coon Rapids-Bayard RB 5-8 160 lbs

Jeremy Chaplin Waverly-Shell Rock OC 6-2 240 lbs

Jermaine Green Council Bluffs Thomas Jefferson LB 5-11 185 lbs

Joe Bryne Bettendorf S 6-0 175 lbs

Joe Lilienthal Durant OT 6-7 305 lbs

Joel Henningsen Riverside LB 5-8 150 lbs

Joey Bregar Interstate 35 LB 6-1 200 lbs

Johnathan Monson Harlan WR 6-0 165 lbs

Jordan De Smet West Lyon OG 6-2 240 lbs

Jose Wilson Vinton-Shellsburg RB 6-2 170 lbs

Josef Smith West Hancock RB 6-3 200 lbs

Josh Bliss Cedar Rapids Washington LB 5-11 175 lbs

Josh Volk Cedar Rapids Xavier OG 6-4 285 lbs

Justin McCunn Red Oak LB 5-11 165 lbs

Kade Lynott West Sioux WR 5-11 170 lbs

Kaden Sutton ADM DT 6-0 245 lbs

Kaden Wetjen Williamsburg WR 5-7 150 lbs

Kaeden Lozano Bondurant-Farrar LB 5-7 150 lbs

Keegan Brown Estherville Lincoln Central LB 6-0 185 lbs

Kennan Winn Pekin S 6-4 175 lbs

Kenny Moore Cedar Rapids Jefferson LB 5-11 195 lbs

Keygan Day Stanton QB 5-9 150 lbs

Kobe Clayborne Bishop Heelan DT 5-11 265 lbs

Kobe Grell Cherokee WR 6-3 180 lbs

Kody Kruschwitz Nevada QB 6-1 170 lbs

Kye Borrison Mediapolis DE 6-3 225 lbs

Kyle Koppes Springville QB 5-11 150 lbs

Kyler Hadwiger Iowa Falls-Alden DB 5-10 150 lbs

Levi Egli Fort Dodge LB 5-10 200 lbs

Lewis Havel Don Bosco DB 6-0 150 lbs

LJ Henderson Clinton LB 6-2 185 lbs

Logan Black Norwalk OT 6-4 265 lbs

Logan Jones Lewis Central DT 6-3 250 lbs

Logan Meyer West Lyon RB 6-0 180 lbs

Logan Neils Ankeny Centennial LB 6-1 185 lbs

Logan Schmitt Independence QB 5-11 175 lbs

Logan Shetterly Pella WR 5-11 160 lbs

Logan Sunvold Southeast Polk K 5-8 150 lbs

Lucas Pieper Ankeny Centennial LB 6-1 200 lbs

Luke Mosinski Audubon LB 6-1 200 lbs

Luke South Panorama QB 6-0 175 lbs

Luke Turner Washington QB 5-11 180 lbs

Luke Woosley Carroll DB 5-11 175 lbs

Marcus Orr Linn-Mar QB 6-0 195 lbs

Marik Dickson Dubuque Wahlert DT 6-1 220 lbs

Mason Wolfswinkel Des Moines Christian DE 6-4 175 lbs

Mason Yantis BCLUW TE 6-3 225 lbs

Matt Miller Humboldt LB 6-2 185 lbs

McCain Oden Centerville RB 6-1 210 lbs

McKade Eisentrager Iowa Falls-Alden DT 6-0 230 lbs

Miles Berg Indianola LB 6-0 180 lbs

Mitch Bawek Center Point-Urbana LB 6-1 195 lbs

Mitch Randall Waukee QB 6-1 195 lbs

Mitchell Countryman Woodbury Central DB 6-2 160 lbs

Nate Link North Scott S 5-11 175 lbs

Nathan Graves Dike-New Hartford LB 6-0 170 lbs

Nathan Trenkamp Easton Valley QB 5-10 150 lbs

Nick Breon Greene County LB 5-11 185 lbs

Nick Danielson Clear Lake WR 5-10 160 lbs

Nick Geller Johnston LB 6-0 190 lbs

Nick Gerdes East Sac County LB 5-10 200 lbs

Nick Haynes Missouri Valley RB 5-11 200 lbs

Nick Ravlin Underwood QB 6-0 165 lbs

Nick Scherle Ankeny DB 5-10 170 lbs

Nick Wood Chariton DT 6-0 280 lbs

Nik Coble WACO QB 6-2 150 lbs

Noah Abbott Bettendorf TE 6-5 215 lbs

Noah Beck BGM RB 5-8 165 lbs

Nolan Jacobs Cedar Rapids Kennedy DT 6-3 250 lbs

Nyanti Gehrke Bondurant-Farrar RB 5-10 185 lbs

Parker Fryar Van Meter LB 6-1 185 lbs

Parker Kiewiet Dike-New Hartford DB 6-2 165 lbs

Patrick Savage Lamoni QB 5-10 165 lbs

Payton Leonard Waverly-Shell Rock LB 6-0 185 lbs

Payton Nicol Camanche LB 6-1 190 lbs

Quali Sporaa Boone DB 6-0 150 lbs

Queden Ballew Des Moines East LB 6-3 230 lbs

Quentin Schneider Fort Madison LB 6-1 180 lbs

Reece Wilson Crestwood RB 5-10 175 lbs

Reese Jamison Woodward-Granger LB 6-0 185 lbs

Reid Hinerichsen Easton Valley DT 6-0 245 lbs

Ricky Pforts Wapello RB 5-9 155 lbs

Riley Heller Davis County DE 6-4 220 lbs

Ryan McLean North Tama OG 6-3 220 lbs

Ryan Neu West Des Moines Valley WR 6-0 160 lbs

Ryan Thomas Clear Lake OT 6-2 275 lbs

Rylan Luther Creston LB 6-0 160 lbs

Rylan Seberg Mount Pleasant WR 5-10 150 lbs

Sam Christensen Ogden QB 5-8 165 lbs

Sam O'Dell Waukee WR 6-3 180 lbs

Sam Salasek Ballard LB 6-0 180 lbs

Sam Strang Davenport Central DE 6-3 210 lbs

Seth Adrian Davenport Assumption LB 5-11 210 lbs

Seth Greiner PCM-Monroe OG 6-3 240 lbs

Seth Juhl Des Moines Christian WR 5-9 170 lbs

Skyler Schultes Audubon QB 6-2 155 lbs

Takpor Tiah Muscatine DB 5-7 150 lbs

Tanner Lukavsky West Branch RB 6-2 190 lbs

Tariq Amir Prairie RB 5-8 165 lbs

Tate Hagen West Hancock RB 5-11 180 lbs

Tate Kounkel Hinton LB 6-1 200 lbs

Tate Westhoff LeMars QB 6-2 165 lbs

Thomas Even Don Bosco RB 6-0 165 lbs

Thor Maakestad Osage WR 6-1 180 lbs

Titan Opperman AGWSR QB 6-1 165 lbs

Tommy Casey Dubuque Senior QB 6-1 170 lbs

Tonka Hickman Iowa City High RB 5-11 185 lbs

Trever Dorn Denver LB 6-2 205 lbs

Trey Eagle West Branch WR 6-3 165 lbs

Tristan Wilson South O'Brien RB 5-10 175 lbs

Tucker Kinney Central DeWitt DE 6-4 215 lbs

Turner Schroeder Benton S 6-1 155 lbs

Ty Langenberg Urbandale QB 6-2 170 lbs

Tyler Miller Greene County OT 6-9 275 lbs

Tyler Miller Oskaloosa WR 5-10 165 lbs

Tyrell Newman Waterloo East WR 5-11 165 lbs

Tysen Kershaw Fort Dodge WR 6-3 170 lbs

Wade Mitchell Woodbury Central RB 5-10 170 lbs

Wade Phair Sergeant Bluff-Luton LB 6-1 205 lbs

Will Esmoil West Liberty LB 5-9 150 lbs

Will Hansen Greene County LB 5-9 170 lbs

Wyatt Pryor Woodbine QB 6-0 165 lbs

Wyatt Wegener Algona WR 6-2 180 lbs

Zach Carr Glenwood DB 6-0 165 lbs

Zach Needham Dallas Center-Grimes DE 6-0 180 lbs

Zach Williams Osage RB 5-10 175 lbs

Zack Lasek Highland DE 6-8 230 lbs

