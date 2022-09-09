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Iowa High School Girl's Basketball Conference Preview - WaMaC East

Luke Feddersen • IowaPreps
Publisher
@iowapreps

Iowa Preps releases our full high school basketball conference preview heading into the winter season now!

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2022-2023 Conference Previews

Upper Iowa - 9/8

WaMaC East - 9/9

WaMaC West - 9/10

War Eagle - 9/11

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