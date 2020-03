Included below are 115 of the 125 girls that were included in our final rankings. This version also is not rated 1-125 and instead is in alphabetical order.



Abbey Holmes Algona WG 5-6

Abbie Hlas ADM WG 5-6

Adrianna Katcher Center Point-Urbana WF 5-9

Alex Honnold Valley WF 5-8

Alexandria Keahna-Harris Ankeny Centennial WF 6-0

Alli Bookin-Nosbisch Ottumwa WF 5-9

Allison Schubert Council Bluffs Jefferson WG 5-6

Amanda Chizek West Hancock C 6-0

Amber Aesoph Bishop Heelan WF 5-8

Anna Deets Mason City WG 5-8

Ashley Harrington Ankeny WG 5-4

Aubrey Joens Iowa City High WF 5-8

Aubrey Jones Xavier PG 5-7

Autumn Dykstra Maquoketa WF 5-11

Bailey Winter MFL-Mar-Mac WF 6-0

Britney Young Waverly-Shell Rock PG 5-8

Caitlin Clark Dowling Catholic WG 5-11

Caitlynn Daniels Cedar Rapids Xavier PG 5-7

Camry Dillie Davenport North PG 5-7

Cassidy Pagel Sumner-Fredricksburg C 6-1

Chloe Johnson Red Oak PF 5-9

Chloe Lofstrom North Union C 5-10

Corey Whitlock Davenport Assumption PF 6-1

Delaney Bertman ADM PF 5-9

Delaney Esterling Lewis Central C 5-11

Ella Noel Dubuque Senior WG 5-6

Ella Skinner Bishop Heelan PF 5-11

Ellie Foster Dike-New Hartford PG 5-10

Emerson Green Cedar Falls WF 5-9

Emily Caspers West Fork C 6-1

Emma Gile Western Dubuque C 6-1

Emma Loveall Spirit Lake PF 6-1

Faith Putz Urbandale WF 5-8

Gabrielle Steiner Monticello PF 6-0

Grace Boffeli North Scott C 6-0

Grace Bookin-Nosbisch Ottumwa WF 5-10

Grace Flanagan North Linn PG 5-8

Grace Gaber Dowling Catholic WG 5-10

Grace Plummer Valley WG 5-10

Helaina Hillyard Mediapolis WF 5-10

Ilah Perez-Johnson Pleasant Valley WF 5-8

Jaeda Whitner Mason City WG 5-4

Jaelynn Dreckman LeMars C 6-1

Jayde Barto Kingsley-Pierson WF 5-8

Jensen Archibald Martensdale-St Marys PG 5-8

Jessica Stuart Southeast Polk WF 5-9

Jordan Cunningham Dallas Center-Grimes WF 5-10

Jordan Kuper Monticello C 6-2

Jordyn Hamm Spirit Lake C 6-4

Julia Wagoner Council Bluffs Lincoln PG 5-6

Kacie Rewerts Nevada C 6-2

Kallyn Stumbo Okoboji PG 5-8

Karsyn Stratton Clear Creek-Amana PG 5-8

Kassidi Steel North Mahaska WF 5-9

Katelyn Stanley Bishop Heelan WF 5-8

Katie Cooke Bishop Heelan PG 5-5

Katie Keitges Knoxville WF 5-7

Katie Knock Dike-New Hartford WG 5-10

Katlynn Tucker Sioux City East PG 5-4

Kayba Laube Marion WG 5-9

Kaylee Eggerichs New Hampton PG 5-8

Kendall Nead Johnston WF 5-11

Kennedy McCloy Sioux City East WF 5-5

Kenzie Foley Sergeant Bluff-Luton C 5-11

Kori Wedeking Clarksville PG 5-8

Kylie Morrison Logan-Magnolia PG 5-7

Laken Lienhard Crestwood PG 5-6

Lauren Conrey Waterloo West PG 5-8

Lexie Branning IKM-Manning PF 5-9

Libby Arnold Xavier WG 5-9

Lindsey Banowetz Bellevue WF 5-9

Lindsey Eimers Western Dubuque PG 5-6

Lucy Turner Council Bluffs Lincoln WF 5-11

Maddie Paulsen Woodbury Central PF 5-10

Mady Lange Humboldt PF 5-8

Magan Christopherson Okoboji WG 5-6

Mallory Badding Kuemper Catholic PG 5-8

Mallory Loftus Lynnville-Sully WF 5-10

Mallory McDermott Cedar Rapids Prairie WG 5-6

Maya Gyamfi Urbandale PF 6-0

Maya McDermott Johnston WG 5-9

Mckenzie Waters Atlantic WG 5-7

Meg Burns Ankeny Centennial WG 5-10

Megan Witte Lewis Central C 6-0

Michenna Davis Keokuk PG 5-5

Miranda Peters Marquette Catholic PG 5-10

Molly Hoekstra Carlisle WG 5-10

Molly Lutmer Perry WG 5-6

Molly Schany Emmetsburg C 6-0

Morgan Weber Dike-New Hartford PF 5-11

Nell Sybesma Maquoketa PG 6-0

Nicole McDermott Cascade PG 5-5

Nyamer Diew Sioux City East WF 6-1

Paige Rocca Iowa City High WG 5-8

Presley Case North Scott PG 5-3

Regan Freland PCM PG 5-9

Renae Schaper West Marshall WG 5-9

Riley Kay Dubuque Hempstead C 6-0

Rose Nkumu Iowa City High WG 5-7

Sadie Powell Cedar Rapids Kennedy WG 5-11

Sam Greving Regina Catholic PF 5-11

Sam McPherson Iowa City Liberty WG 5-8

Sam Stewart Mount Ayr PG 5-6

Sara Faber Clear Lake WF 5-7

Sarah Gosselink Grinnell WG 5-3

Sharon Goodman Crestwood C 6-1

Shateah Wetering Montezuma WG 6-1

Sidney Brandau Osage C 6-0

Sidney McCrea Cedar Rapids Prairie WF 5-10

Skylar Dolphin Cascade PG 5-4

Sophia Jungling Aplington-Parkersburg WG 5-5

Sophie Walker Red Oak WF 6-1

Taryn Scheuermann Van Buren WF 6-2

Taylor McKinney Webster City WG 5-7

Teagan Lipsey Ames WF 5-9

