IowaPreps - A Free Look at Iowa's Top 225 Baseball Players in the Class of 2022

Iowa Preps takes a free look at 215 of our top 225 baseball players in the Class of 2022 now!

Adam Knock Lone Tree Util

Alex Berends Roland-Story P

Alex Monson Harlan LF

Alex Neal Xavier Util

Alex Smith Grinnell Util

Anthony Barboza Des Moines East P

Anthony Watts Waukee Util

Archer Ogbourne Carlisle LF

Ashton Westphall Bettendorf Util

Austin Hilmer North Linn SS

Barrett Lindmark Pleasant Valley SS

Beau Klaver Webster City 1B

Ben Amador Ames P

Ben Orr Durant 3B

Ben Swails Clear Creek-Amana 3B

Blake Van Ballegooyen West Sioux Util

Bode Rahe Marion P

Bowen Munger Starmont C

Braden Powers Denver RF

Brady Larson Sioux City West RF

Brady Williams LeMars 3B

Brandon Thiese Clayton Ridge Util

Brayden Olson Lamoni 2B

Brayden Sawyer Grundy Center 3B

Braylon Havel Center Point-Urbana Util

Brice Taylor Panorama LF

Brig Bormann Easton Valley C

Brock Booth Dubuque Hempstead P

Brock Dengler Burlington CF

Brock Manser Southeast Warren DH

Brody Young Decorah SS

Bryce Click Sergeant Bluff-Luton C

Bryce Haessig Ballard Util

Bryce Stalder Greene County RF

Brycen Wookey Murray C

Bryn Vantiger Western Dubuque C

Cade Obermueller Iowa City High P

Cade Streigle Sigourney Util

Cade Ticknor CAM 3B

Caden Hartz Columbus Catholic 2B

Caden Matson Humboldt SS

Cael Bohlen Charles City Util

Cael Franzen Nevada P

Caleb Dreckman LeMars 2B

Caleb Helle Clayton Ridge SS

Caleb Sauser Monticello SS

Caleb Spooner Waterloo East Util

Caleb Wulf West Liberty C

Carson Chiprez Burlington Notre Dame SS

Carson Graven Waverly-Shell Rock SS

Carson Maeder Davis County Util

Carson Peterson Fort Dodge SS

Carter Bleil Woodbury Central Util

Carter Erickson Indianola Util

Carter Gallagher Columbus Catholic 2B

Carter Schorg Remsen St. Mary's 2B

Carter Seaton Iowa City, City High LF

Carter Thomas Mason City CF

Cavin Henrickson Pocahontas Area Util

Chance Colsch Kee P

Chance Dreyer Davenport West Util

Chance Key Waverly-Shell Rock OF

Charlie North Oskaloosa C

Chase Cook Pocahontas Area Util

Chase Schultz Highland P

Cody Sunny North Scott 3B

Colby Rich CAM DH

Colin Gibson Grinnell C

Colin Memmer Nevada 3B

Collin Hoskins Center Point-Urbana C

Colten Clarahan Keota SS

Conner Funk West Delaware 3B

Conor Gruver Easton Valley 1B

Cooper Neal Clarinda Util

Cooper Wiemann Mason City C

Cory Bantam Woodbine C

Dalton Hoover Independence RF

Damon Schmid Kingsley-Pierson CF

Dawson Forgy Winterset Util

Dawson Lewis Cardinal Util

Devin Dirkx Spencer Util

Devon Stoakes Webster City C

Dillon Kuehl Urbandale RF

Doug Custis Muscatine 2B

Drake Callon Fort Dodge Util

Drake Ostrander Clayton Ridge 2B

Drew Micek Pleasant Valley RF

Dru Wilder West Marshall Util

Dylan Davis Cedar Rapids Kennedy OF

Dylan Schlee Ankeny 2B

Eli Elsbecker Fort Dodge 2B

Eli Lehrman Anamosa 1B

Elijah Balderas South Hamilton Util

Elijah Smith Albia 2B

Ethan Davis Eddyville-Blakesburg-Fremont Util

Ethan Gast Durant 2B

Ethan Sheets Des Moines East C

Evan Grey Ames OF

Gable Mitchell Iowa City, City High SS

Gage Gingerich West Branch C

Ganon Archer Van Meter RF

Garrett McLaren Atlantic Util

Gavin Ehn Pocahontas Area P

Gavin McCall Davis County Util

Gavin Melohn Nevada Util

Gibson Olson Sioux Central C

Grahm Humpal Anamosa C

Hunter DeMoss Albia Util

Hunter Manning Maquoketa RF

Huston Halverson Dallas Center-Grimes P

Ian Gill Bishop Heelan 3B

J.J. Stratman Assumption 3B

Jabari Dobbs Cedar Rapids Washington CF

Jace Ulrich Fort Dodge 1B

Jack Lenhart Carlisle P

Jack Pettit Van Meter Util

Jackson Hull Wilton C

Jackson Pence Albia Util

Jai Jensen Clinton C

Jaimie Martinez Muscatine LF

Jake Jess Anamosa 3B

Jake Moel BGM, Brooklyn C

Jake Porter Winterset P

Jake Trca Marion C

Jaqson Tejada Marion P

Jared Hoodjer Janesville 3B

Jarrett Czerwinski Oskaloosa OF

Jason Knox Pella SS

Jaxon Brooks Mediapolis SS

Jay Costello Assumption Util

Jayme Fritts Glenwood 1B

JC Dermody Lewis Central P

Jett Neuberger Clear Lake P

Joe Benson Cherokee Washington SS

Joe Carey Greene County Util

Joe Kauffman CAM Util

Joey Moser Harlan SS

Jordan Bly South Tama C

Juan Reyes Burlington Util

Justin Hackett Winterset 3B

Justin Saskowski Assumption Util

Kaden Haller Cedar Rapids Jefferson Util

Kaden Snyder Treynor Util

Kael Kolarik Indianola LF

Kaleb Bleil Woodbury Central Util

Kasey Carter Martensdale-St Marys SS

Keegan Joyce Emmetsburg Util

Keegan Schmitt Independence C

Keegan Shovlain Assumption P

Keenan Tyler Decorah C

Kellen Strohmeyer Dubuque Hempstead SS

Kinnick Christensen West Marshall SS

Kinnick Pusteoska Solon Util

Klay Seehase Sumner-Fredericksburg C

Kolby Thiesen Sioux City East SS

Kolson Kruse Southeast Valley 2B

Kolton Lyman Rockford 3B

Kyle Cole West Delaware C

Landes Williams Fort Madison C

Landon Becker Cardinal CF

Lane Spieker CAM 2B

Levi Crawford Sigourney Util

Levi Koopmans West Sioux Util

Logan Arp South Tama P

Logan Hageman South Winneshiek C

Logan Mulholland Clinton SS

Lucas Kroll Washington 1B

Lukas Meyer West Delaware SS

Luke Kehrli West Delaware 3B

Malachi Johnson Ankeny Christian P

Malakie Christopherson Kingsley-Pierson Util

Marcus Beatty Independence Util

Mario Napolitano Ames 3B

Mason Behn Cedar Rapids Kennedy 1B

Matt Hughes Martensdale-St Marys P

Max Steinlage Cedar Falls 1B

Michael Stein Spirit Lake RF

Miles Melendez Muscatine 3B

Miller Giesler Keokuk C

Mitchell Roeder Maquoketa P

Nate Smithburg Fairfield Util

Nathan Guedenkauf Iowa City West CF

Noah Mack Assumption P

Noah Thein Central DeWitt C

Nolan Ramsey IKM-Manning C

Oakley Harbaugh Clayton Ridge Util

Owen Huehnergarth Beckman Catholic C

Parker Smith Clear Creek-Amana 2B

Reese Moore Forest City P

Reiburn Turnbull Fort Madison Util

Reid Ortiz Cedar Rapids Washington C

Riley Reynolds Spirit Lake Util

Robert Wood Council Bluffs Jefferson P

Ryan Naughton Don Bosco RF

Sam Skarich North Scott SS

Samuel Andrews Ankeny P

Seth Busch Estherville Lincoln Central RF

Skylar Hansen Sioux City West CF

Stirlen Roberson Clear Creek-Amana RF

Tamden Webb-Tate Ankeny C

Teegan McEnany Independence LF

Tino Tamayo Charles City Util

Tommy Specht Wahlert Catholic RF

Trey Brotherton Denison-Schleswig 3B

Tristan Howard Estherville Lincoln Central Util

Truman Knudtson Forest City Util

Tucker Dickherber Camanche Util

Tucker Gibbar New London C

Ty Van Essen Western Christian SS

Tycin Barkema South Hamilton Util

Tyler Manske Algona Util

Tyler Scott Lisbon C

Will Schenkelberg Kuemper Catholic OF

Wrigley Shanks Mormon Trail DH

Zach Hemer OABCIG DH

