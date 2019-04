Who are the top in-state football players within the Class of 2022? Iowa Preps has rated the top athletes, 1-25.

Included are 100 of the athletes we currently have rated. Follow this link to see where each player is rated and who else was included as well!

Name High School Pos Ht Wt

Aiden Zook Hudson LB 5-10 175 lbs

Amos Rasmussen IKM-Manning RB 5-7 160 lbs

Andrew Grover Colo-Nesco DB 5-7 155 lbs

Andrew Sholty OABCIG DB 5-8 165 lbs

Austin Kremkoski Riverside LB 6-1 165 lbs

Bawi UK Columbus QB 5-8 150 lbs

Beau Flander English Valleys RB 5-11 165 lbs

Ben Trost Columbus Catholic K 5-11 160 lbs

Blaine Bryant Cardinal DB 5-8 160 lbs

Blake McAlister South Central Calhoun LB 5-11 165 lbs

Blake Van Ballegooyen West Sioux RB 5-10 150 lbs

Brecken Freeberg Tri-Center DB 5-9 165 lbs

Brendan Knapp Southwest Valley DB 5-7 140 lbs

Brock Dengler Burlington K 6-0 165 lbs

Brody Hoyt Iowa Valley DB 5-7 175 lbs

Bryan Miranda Columbus LB 5-11 185 lbs

Brycen Wookey Murray LB 5-10 205 lbs

Brydon Huntley Sidney DB 5-9 145 lbs

Cade Hughes Northeast WR 6-3 165 lbs

Cade Nelson Southeast Warren WR 5-8 150 lbs

Cade Sheedy Davenport, North LB 5-11 180 lbs

Cade Tenold Don Bosco DB 5-11 165 lkbs

Cade Ticknor CAM, Anita LB 6-1 190 lbs

Cadence Hofmeyer Clay Central-Everly P 5-11 170 lbs

Caeden Glosser Davis County WR 5-8 160 lbs

Caelen Devault Nodaway Valley DB 5-8 145 lbs

Cale Culver AGWSR, Ackley LB 5-9 170 lbs

Carter Allen New London LB 5-11 180 lbs

Carter Davis Underwood LB 5-11 165 lbs

Chet Buss North Butler DT 6-2 245 lbs

Colby Rich CAM, Anita LB 6-1 180 lbs

Cole Metz Melcher-Dallas DB 5-10 150 lbs

Collin Brandt Underwood WR 5-11 155 lbs

Cormick Currans Graettinger-Terril/Ruthven-Ayrshire DB 5-10 155 lbs

Cory Bantam Woodbine LB 6-1 195 lbs

Dallas Westhoff Columbus Catholic LB 6-1 190 lbs

Damon Ehlers Ar-We-Va DT 5-8 225 lbs

Damon Schmid Kingsley-Pierson RB 5-6 140 lbs

Damon Weber Kee QB 5-10 175 lbs

Dayton Jacobsen Wayne DE 6-1 190 lbs

Denver Pauley AHSTW, Avoca DB 5-10 155 lbs

Drake Blakesley Gladbrook-Reinbeck RB 5-7 140 lbs

Dylan Hoefer Woodbine DE 6-3 220 lbs

Dylan Lehmann Gehlen Catholic DB 5-11 165 lbs

Easton Harms OABCIG WR 6-0 155 lbs

Eddie Burgess Montezuma WR 6-2 200 lbs

Eli Ehlen Belle Plaine LB 5-10 160 lbs

Ethan Thomas River Valley DB 5-9 155 lbs

Gabe Alcala Columbus DB 5-9 180 lbs

Gabe McGeough MFL-Mar-Mac DB 5-10 160 lbs

Gabe Obert Coon Rapids-Bayard DB 6-0 150 lbs

Gabe Stripe Mormon Trail RB 5-10 165 lbs

Gavin Cornelison ACGC RB 5-9 175 lbs

Gavin Maguire Logan-Magnolia RB 5-8 150 lbs

Gavin McCall Davis County DB 5-8 160 lbs

Gavin Smith Audubon QB 5-10 150 lbs

Griffin Greiner Cardinal WR 5-10 145 lbs

Hunter Deyo Lewis Central DT 6-3 235 lbs

Isaac Backer North Butler DB 5-8 150 lbs

Jack Roberts Stanton DB 5-11 145 lbs

Jacob Waller Bellevue LB 5-11 165 lbs

Jagger Schmitt Clear Lake DB 5-11 155 lbs

Jahsiah Galvan West Liberty DB 5-11 150 lbs

Jamien Moore Lisbon LB 5-11 175 lbs

Jared Hoodjer Janesville DB 5-8 150 lbs

Jaxon Dailey Southeast Polk QB 6-2 185 lbs

Joe Kauffman CAM, Anita DB 5-11 160 lbs

Jon Gebbie Nodaway Valley DB 5-9 165 lbs

Kaden Behrens Dunkerton RB 6-0 160 lbs

Kadin Salek Mediapolis RB 6-0 165 lbs

Karter Petzenhauser Spencer DB 6-0 155 lbs

Kayden McKinney Collins-Maxwell RB 5-10 155 lbs

Kyle Nichols Northwood-Kensett DE 6-1 195 lbs

Lane Nelson AHSTW, Avoca LB 5-11 170 lbs

Lane Spieker CAM, Anita RB 5-7 155 lbs

Lawson Losee Riceville LB 5-10 160 lbs

Leo Dodd Janesville QB 5-8 130 lbs

Levi Koopmans West Sioux DB 5-9 145 lbs

Levi Martin Stanton DB 5-9 140 lbs

Logan Green Clarinda DT 6-2 245 lbs

Logan Knaack Grundy Center QB 5-11 165 lbs

Logan Roberts Stanton LB 5-10 140 lbs

Logan Sabin North Iowa LB 5-11 155 lbs

Maddux Jones Cardinal WR 6-1 160 lbs

Marcus Herold Turkey Valley RB 6-1 175 lbs

Mathew Francis West Hancock LB 6-2 185 lbs

Max Kohl Lisbon LB 5-11 180 lbs

Nathan Russle Nodaway Valley QB 5-10 155 lbs

Rafe Van Dusseldorp Garner-Hayfield-Ventura LB 5-10 250 lbs

Ryan Livermore Gehlen Catholic QB 5-9 175 lbs

Scott Pearson Underwood DB 5-10 160 lbs

Taejon Jones Sioux City, East RB 5-11 165 lbs

Thomas Gould West Branch WR 6-2 185 lbs

Tyke Hullinger Central Decatur DB 5-8 135 lbs

Tyson Scott Lisbon LB 6-1 205 lbs

Waylen Butler South Hardin DB 5-8 165 lbs

Will Bennett Lisbon DB 5-9 155 lbs

Will Ragaller Ar-We-Va DB 5-8 155 lbs

William Amfahr Martensdale-St Marys QB 5-9 140 lbs

Xavier Nwankpa Southeast Polk DB 6-1 170 lbs

