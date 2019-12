Iowa Preps takes a free look at 275 of our top 300 players in the Class of 2020 now!



Aaron Blom Oskaloosa K 5-10 155 lbs

Adam Brauch Dowling Catholic LB 6-0 170 lbs

Aisea Toki LeMars DB 6-0 175 lbs

AJ Coons Solon WR 6-4 190 lbs

Alex Mammen Bishop Garrigan OT 6-3 245 lbs

Alex Paulsrud Cherokee QB 6-1 165 lbs

Alex Paxson Cedar Falls DB 5-10 170 lbs

Andrew Hessa Hinton K 6-0 205 lbs

Anthony Potthoff Van Meter WR 6-2 185 lbs

Asle Thorson Fort Dodge QB 6-1 185 lbs

Austin Lee Fort Dodge LB 5-11 170 lbs

Avery Gates Ankeny Centennial RB 5-8 160 lbs

Ben Belken North Scott DE 6-3 205 lbs

Ben Bryant Western Dubuque RB 5-9 175 lbs

Ben Clark Norwalk LB 6-1 200 lbs

Ben Olson Knoxville LB 6-0 175 lbs

Ben Sinnott Columbus Catholic DE 6-3 200 lbs

Bennett Cutsforth Wahlert Catholic K 6-0 165 lbs

Blaise Gunnerson Kuemper Catholic DE 6-5 240 lbs

Brady Miller Lewis Central WR 6-1 185 lbs

Brady Petersen Ankeny Centennial OT 6-5 260 lbs

Brady Schlaeger Spencer DT 6-1 265 lbs

Braeden Katcher Valley QB 6-2 185 lbs

Brandtley Koske Cedar Rapids Kennedy DB 5-10 165 lbs

Brant Hogue Bishop Heelan QB 6-2 190 lbs

Brennan Kobes Lewis Central LB 5-9 210 lbs

Brent Riley Greene County QB 5-11 160 lbs

Brock Johnson Winterset WR 6-1 195 lbs

Brock Smith Glenwood LB 6-3 190 lbs

Brock Stiles Southeast Polk TE 6-3 200 lbs

Brody Bender Mount Pleasant QB 6-4 170 lbs

Brody Rens Unity Christian DE 6-5 235 lbs

Bryce Anstoetter Dubuque Wahlert LB 6-0 175 lbs

Bryer Thompson Crestwood LB 5-10 165 lbs

Bryson Freeberg Tri-Center QB 5-11 165 lbs

Bryson Opande Fort Dodge OG 6-0 230 lbs

Cade Bennett Dike-New Hartford RB 5-9 175 lbs

Cade Flaugh South Hamilton RB 5-11 230 lbs

Cade Moore Centerville DE 6-6 230 lbs

Cade Parker Cedar Rapids Kennedy LB 5-11 205 lbs

Cade Tjaden Waukee K 6-0 155 lbs

Cade Winkel Bishop Garrigan LB 6-4 245 lbs

Cael Loecher Cedar Falls QB 6-5 185 lbs

Cael White Waverly-Shell Rock LB 6-1 185 lbs

Caiden Barnett Cedar Falls LB 5-10 195 lbs

Cal Killian Johnston LB 5-10 185 lbs

Cale Anthony Pleasantville LB 6-1 215 lbs

Caleb Siech Waverly-Shell Rock OT 6-5 300 lbs

Caleb Swalla Earlham RB 6-0 165 lbs

Calvin Harris Western Dubuque QB 6-2 180 lbs

Cam Miller Solon QB 6-1 205 lbs

Cameron Walker Linn-Mar LB 5-11 180 lbs

Cannon Butler Columbus Catholic DE 6-6 220 lbs

Carsen Shelton West Des Moines Valley LB 5-8 165 lbs

Carter Konrady Dubuque Senior LB 5-10 185 lbs

Carter Maske Waterloo West QB 5-11 160 lbs

Cayden Storm Des Moines Lincoln QB 5-8 165 lbs

Chandler Redenius West Hancock OG 6-2 255 lbs

Charlie Nank Dowling Catholic OG 6-3 285 lbs

Chase Gladden Carroll DE 6-3 225 lbs

Chase Scheidegger South Central Calhoun S 5-10 180 lbs

Chris Ousley Dowling Catholic LB 6-0 165 lbs

Clarence Williams Des Moines Roosevelt DE 6-3 200 lbs

Clay Krousie Benton QB 6-0 165 lbs

Clayton Adamson Valley LB 6-0 165 lbs

Colbey Roth Lewis Central LB 6-0 175 lbs

Colby Kafer Greene County RB 5-10 180 lbs

Colby Vincent Carroll QB 6-3 195 lbs

Cole Damman Baxter QB 5-10 160 lbs

Cole Davis Independence LB 6-0 175 lbs

Cole Lewis Algona LB 6-0 215 lbs

Cole Pedersen Central Decatur LB 6-3 190 lbs

Cole Spyksma Waukee LB 6-3 185 lbs

Collin Bohnenkamp Cedar Falls DT 6-1 215 lbs

Connor Brown Clarinda RB 6-0 175 lbs

Cooper Downs Ames QB 6-0 165 lbs

Cooper Hurn Gilbert LB 6-1 200 lbs

Cooper King Des Moines Lincoln LB 5-11 185 lbs

Creighton Mitchell West Des Moines Valley RB 5-8 160 lbs

Daniel Wright Sergeant Bluff-Luton QB 6-6 185 lbs

Daunte Oepping Winfield-Mt Union RB 5-11 165 lbs

Dayne Eckley Pekin RB 6-3 195 lbs

Derek Mueller Griswold RB 6-0 195 lbs

Deric Fitzgerald Sergeant Bluff-Luton WR 5-9 165 lbs

Desmond Vaughn Ankeny Centennial LB 6-0 185 lbs

DeVaunte Coleman Sioux City West LB 6-2 235 lbs

Drew Jirak West Des Moines Valley S 6-2 175 lbs

Drew Sonnenberg Dike-New Hartford QB 6-0 165 lbs

Dylan Cain Chariton LB 6-2 200 lbs

Dylan Elsbernd Turkey Valley RB 6-1 185 lbs

Dylan Jeffers Keokuk LB 6-2 160 lbs

Dylan Reyes Waterloo East QB 6-2 200 lbs

Easton Darling Winterset WR 6-1 175 lbs

Eli Loudon Creston QB 6-0 175 lbs

Ethan Hurkett Cedar Rapids Xavier LB 6-3 230 lbs

Ethan Leibold Turkey Valley QB 6-3 175 lbs

Evan Kalainoff Nashua-Plainfield LB 6-3 190 lbs

Evan Wulfekuhle Beckman Catholic LB 5-11 190 lbs

Frank Biermann Tipton DE 6-5 205 lbs

Gabe Ante Ames WR 5-10 170 lbs

Gabe Jones West Marshall LB 6-2 195 lbs

Garrett Westvold Norwalk OG 6-2 250 lbs

Garrett Whitmore Webster City RB 5-9 165 lbs

Gavin Harms Spirit Lake LB 6-1 190 lbs

Gavin Meints Algona DT 6-2 220 lbs

Gavin Williams Dowling Catholic RB 6-0 195 lbs

Griffin Diggs Ogden DB 6-3 185 lbs

Harrison Waylee Urbandale RB 5-9 180 lbs

Hayden Amos Carlisle OT 6-5 260 lbs

Holden Sevening Alburnett LB 5-10 165 lbs

Hunter Dekkers West Sioux QB 6-3 225 lbs

Ian Abrahamson Van Meter RB 5-11 205 lbs

Ian Latham West Fork RB 6-0 175 lbs

Ian Rupp Benton LB 6-0 175 lbs

Ieti Taue'etia Ankeny LB 6-0 210 lbs

Isaac Grose Mount Ayr DE 6-2 190 lbs

Isaac Tolbert Waterloo West RB 5-7 165 lbs

Israel Taylor Davenport Central WR 6-4 210 lbs

Jaace Weidemann Clarion-Goldfield-Dows RB 6-3 200 lbs

Jace Andregg Solon WR 6-2 195 lbs

Jace Smith PCM-Monroe OG 6-0 260 lbs

Jack Johnson West Des Moines Valley WR 6-0 180 lbs

Jack Kriebs Ankeny DE 6-3 245 lbs

Jack Sievert Saint Ansgar RB 6-1 190 lbs

Jack Tiarks Treynor LB 6-3 205 lbs

Jack Wilty Southeast Polk OT 6-5 280 lbs

Jackson Stoefen North Scott OT 6-5 265 lbs

Jacob Baier Ankeny OT 6-3 240 lbs

Jacob Hanley Waterloo East LB 5-11 180 lbs

Jacob Honkomp Winterset LB 6-2 185 lbs

Jacob Thompson Cedar Rapids Jefferson LB 6-1 210 lbs

Jacob Waldron Dallas Center-Grimes LB 6-1 185 lbs

Jaden Sweeney Winterset QB 6-0 190 lbs

Jake Fisher Treynor LB 6-2 180 lbs

Jake Hosch Western Dubuque RB 5-10 190 lbs

Jake Thilges Johnston LB 6-2 200 lbs

Jakob Steiert Ames LB 6-3 210 lbs

Jalyn Gramstad West Lyon QB 5-11 170 lbs

Jamison Heinz Humboldt WR 5-10 160 lbs

Jaron Todd South Winneshiek LB 5-10 180 lbs

Jax Flynn Solon LB 6-0 185 lbs

Jaylen DeVries Clear Lake QB 6-2 190 lbs

JD Stout Sigourney-Keota RB 5-10 190 lbs

Jeff Carlson Monticello QB 6-4 190 lbs

Jeffrey Eagle Coon Rapids-Bayard RB 5-8 160 lbs

Jeremy Chaplin Waverly-Shell Rock OC 6-2 240 lbs

Jermaine Green Council Bluffs Thomas Jefferson LB 5-11 185 lbs

Joe Bryne Bettendorf QB 6-0 175 lbs

Joe Lilienthal Durant OT 6-7 305 lbs

Joe Stein Spirit Lake WR 5-10 170 lbs

Joey Bregar Interstate 35 LB 6-1 200 lbs

John Palmer Glenwood WR 6-0 180 lbs

Johnathan Monson Harlan WR 6-0 165 lbs

Jordan De Smet West Lyon OG 6-2 240 lbs

Jordan Kriegel BGM LB 6-1 200 lbs

Josh Bliss Cedar Rapids Washington LB 5-11 175 lbs

Josh Volk Cedar Rapids Xavier OG 6-4 285 lbs

Justin Brindley Southeast Polk LB 6-1 185 lbs

Justin McCunn Red Oak LB 5-11 165 lbs

Kade Lynott West Sioux WR 5-11 170 lbs

Kaden Sutton ADM DT 6-0 245 lbs

Kaden Wetjen Williamsburg WR 5-7 150 lbs

Kaeden Lozano Bondurant-Farrar RB 5-7 150 lbs

Kennan Winn Pekin S 6-4 175 lbs

Kenny Moore Cedar Rapids Jefferson LB 5-11 195 lbs

Kobe Clayborne Bishop Heelan DT 5-11 265 lbs

Kody Kearns Clear Lake WR 6-4 175 lbs

Kody Kruschwitz Nevada QB 6-1 170 lbs

Kutter Anderson MFL-Mar-Mac RB 6-1 180 lbs

Kye Borrison Mediapolis DE 6-3 225 lbs

Kyle Cerven Shenandoah QB 6-2 710 lbs

Levi Egli Fort Dodge LB 5-10 200 lbs

Liam Aunan Maquoketa S 6-2 185 lbs

Logan Black Norwalk OT 6-4 265 lbs

Logan Clements Cedar Falls DE 6-4 200 lbs

Logan Collier Pleasant Valley DE 6-1 210 lbs

Logan Jones Lewis Central DT 6-3 250 lbs

Logan Neils Ankeny Centennial LB 6-1 185 lbs

Logan Shetterly Pella WR 5-11 160 lbs

Logan Sunvold Southeast Polk K 5-8 150 lbs

Lucas Pieper Ankeny Centennial LB 6-1 200 lbs

Luke Bossard Albia LB 6-0 185 lbs

Luke Mosinski Audubon LB 6-1 200 lbs

Marcus Orr Linn-Mar QB 6-0 195 lbs

Marik Dickson Dubuque Wahlert DT 6-1 220 lbs

Mason Lucas Norwalk K 5-7 140 lbs

Matt Miller Humboldt LB 6-2 185 lbs

Matthew Reinicke Dike-New Hartford OG 6-5 230 lbs

Michael Keough Dowling Catholic LB 5-10 160 lbs

Michael Schafer East Mills QB 5-9 150 lbs

Miles Berg Indianola LB 6-0 180 lbs

Mitch Bawek Center Point-Urbana LB 6-1 195 lbs

Mitch Randall Waukee QB 6-1 195 lbs

Nate Link North Scott S 5-11 175 lbs

Nathan Conrad ADM WR 6-2 205 lbs

Nathan Graves Dike-New Hartford LB 6-0 170 lbs

Nathan Harris Cedar Rapids Washington DE 6-2 210 lbs

Nathan Reinke Ankeny Centennial LB 6-2 195 lbs

Nathan Trenkamp Easton Valley QB 5-10 150 lbs

Nic Edwards Ballard WR 6-0 155 lbs

Nick Danielson Clear Lake WR 5-10 160 lbs

Nick Geller Johnston LB 6-0 190 lbs

Nick Haynes Missouri Valley RB 5-11 200 lbs

Nick Ravlin Underwood QB 6-0 165 lbs

Nick Wood Chariton DT 6-0 280 lbs

Nik Coble WACO QB 6-2 150 lbs

Noah Abbott Bettendorf TE 6-5 215 lbs

Noah Beck BGM RB 5-8 165 lbs

Noah Howard Clinton DT 6-5 300 lbs

Noah Tieskoetter South Winneshiek WR 6-0 170 lbs

Nolan Jacobs Cedar Rapids Kennedy DT 6-3 250 lbs

Nyanti Gehrke Dowling Catholic LB 5-10 185 lbs

Parker Fryar Van Meter LB 6-1 185 lbs

Parker Kiewiet Dike-New Hartford DB 6-2 165 lbs

Payton Leonard Waverly-Shell Rock LB 6-0 185 lbs

Priest Sheedy Davenport North WR 5-11 180 lbs

Queden Ballew Des Moines East LB 6-3 230 lbs

Quentin Schneider Fort Madison LB 6-1 180 lbs

Ray Seidel Columbus Catholic RB 5-9 175 lbs

Reece Miller Center Point-Urbana LB 5-10 150 lbs

Reece Wilson Crestwood RB 5-10 175 lbs

Reed Shea Bettendorf K 5-9 160 lbs

Riley Heller Davis County DE 6-4 220 lbs

Romeo Maestro Fort Madison LB 6-2 185 lbs

Ryan Boles Dowling Catholic OG 6-4 280 lbs

Ryan Cook Xavier DE 5-11 200 lbs

Ryan McLean North Tama OG 6-3 220 lbs

Ryan Neu West Des Moines Valley WR 6-0 160 lbs

Ryan Thomas Clear Lake OT 6-2 275 lbs

Rylan Luther Creston LB 6-0 160 lbs

Rylan Seberg Mount Pleasant WR 5-10 150 lbs

Sam O'Dell Waukee WR 6-3 180 lbs

Sam Salasek Ballard LB 6-0 180 lbs

Sam Strang Davenport Central DE 6-3 220 lbs

Samuel Ridgway Valley K 5-11 170 lbs

Seth Greiner PCM-Monroe OG 6-3 240 lbs

Shae Summerfield New London RB 5-9 170 lbs

Simon Loftsgard Waukee LB 6-2 170 lbs

Tab Victor Alburnett DE 6-3 215 lbs

Tanner Blaylock Wapsie Valley DT 6-1 255 lbs

Tanner Lukavsky West Branch RB 6-2 190 lbs

Tanner Weichers AGWSR DE 6-4 225 lbs

Tate Hagen West Hancock RB 5-11 180 lbs

Tate Kounkel Hinton LB 6-1 200 lbs

Tate Lettow Woodward-Granger RB 5-9 170 lbs

Tate Westhoff LeMars QB 6-2 165 lbs

Teagan Johnson Dowling Catholic RB 5-10 190 lbs

Terrance Weah Denison-Schleswig RB 5-8 205 lbs

Tevin Statzer Lewis Central DB 5-8 190 lbs

Thor Maakestad Osage WR 6-1 180 lbs

Titan Opperman AGWSR QB 6-1 165 lbs

Tommy Casey Dubuque Senior QB 6-1 170 lbs

Tommy Wisenburger Des Moines Christian K 6-3 195 lbs

Tonka Hickman Iowa City High RB 5-11 185 lbs

Trent McCann Centerville K 6-3 170 lbs

Trevin Straight Belle Plaine RB 5-8 150 lbs

Trevor Dorn Denver LB 6-2 205 lbs

Trey Eagle West Branch WR 6-3 165 lbs

Tristan Wilson South O'Brien RB 5-10 175 lbs

Tucker Kinney Central DeWitt DE 6-4 215 lbs

Turner Schroeder Benton S 6-1 155 lbs

Ty Langenberg Urbandale QB 6-2 170 lbs

Tyler Kulhanek Davenport Assumption RB 5-9 160 lbs

Tyler Miller Greene County OT 6-9 275 lbs

Tyler Moen Atlantic RB 6-1 175 lbs

Tyler Nichols Fort Dodge LB 5-10 225 lbs

Tysen Kershaw Fort Dodge WR 6-3 170 lbs

Wade Phair Sergeant Bluff-Luton LB 6-1 205 lbs

Will Burds Western Dubuque WR 5-10 190 lbs

Wyatt Pryor Woodbine QB 6-0 165 lbs

Wyatt Wegener Algona WR 6-2 180 lbs

Zach Carr Glenwood QB 6-0 165 lbs

Zach Marker Norwalk QB 6-2 180 lbs

Zach Shudak Lewis Central K 5-10 165 lbs

Zack Lasek Highland DE 6-8 230 lbs

