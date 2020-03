Iowa Preps takes a free look at 190 of our top 200 basketball players in the Class of 2022 now!



Aaron Graves Southeast Valley PF 6-5

Adam Greiner North Tama PG 6-1

Adam Mattes Newton WF 6-3

Adam Witty Des Moines Christian WF 6-1

Adrian Vaughn Estherville Lincoln Central WF 5-10

Aidan Cord Des Moines Lincoln WF 6-0

AJ Ambundo Maquoketa Valley WG 6-0

Andreas Williams Cedar Rapids Jefferson WG 6-0

Angel Jose Central Springs PF 6-3

Anthony Barber Woodward Academy PG 6-0

Armonniey Thomas Marshalltown WF 6-0

Ashton Hermann Ballard WF 6-3

Austin Gaffney Storm Lake PF 6-6

Austin Hilmer North Linn PG 5-10

Austin Jensen St. Mary's, Remsen PF 6-3

Austin Schubert Council Bluffs, Thomas Jefferson WG 5-11

Ben DeMeulenaere Belle Plaine WF 6-3

Bennett Berger Lake Mills WG 6-1

Blake Bellamy Winterset WG 6-1

Blake DeMoss West Delaware PG 5-10

Blake Janssen Iowa Falls-Alden PG 5-11

Braden Hemann Waukon PF 6-3

Braden Hufford Muscatine PG 6-1

Braden Simonsen Ankeny WF 6-3

Brady Williams LeMars WG 5-11

Brandon Shipman Mason City WF 6-3

Brayden Kindhart Cedar Rapids Jefferson WG 6-0

Brayden Olson Lamoni PG 6-0

Brayden Sawyer Grundy Center WF 5-10

Brody Ward Iowa Valley PG 6-0

Bryce Stalder Greene County PG 5-10

Bryson Van Grootheest Rock Valley WG 6-0

Cade Guinn Davenport North WF 6-4

Cade Hughes Northeast WF 6-4

Caden Palmer Clayton Ridge WG 5-11

Caleb Helle Clayton Ridge, Guttenberg WG 5-10

Caleb Holmes Hinton PG 6-2

Caleb Parlee Grand View Christian PF 6-5

Caleb Wulf West Liberty WG 5-8

Cam Guenther Linn-Mar PG 6-0

Camden Lo Saydel WG 5-11

Carson Lienau Jesup PF 6-1

Carson Toebe Clear Lake PG 6-3

Carter Bruckhoff Forest City WG 5-11

Carter Drent Akron-Westfield WF 6-2

Carter Gallagher Columbus Catholic PG 6-0

Carter Harmsen Mid-Prairie WF 6-3

Carter Johnson Stanton WG 5-10

Carter Pinney Sioux City North PG 6-0

Carter Schorg Remsen St. Mary's WG 5-9

Carter Thomas Mason City WG 6-0

Charlie North Oskaloosa WG 6-3

Chris Schreck Van Meter PG 5-10

Christian Barnes Iowa City West PG 5-10

Christian Haugstad Aplington-Parkersburg C 6-7

Christian Vietor Sioux Center WG 6-1

Clark Fiala Van Meter WF 6-4

Coady Olson Clarion-Goldfield-Dows PG 6-1

Colby Rich CAM WG 6-1

Colby Sieverding Bellevue WG 5-10

Cole Bracewell Colfax-Mingo WG 5-10

Cole Glasgow Dallas Center-Grimes WF 6-3

Cole Hotz Waverly-Shell Rock WG 6-1

Cole Jorgenson Sidney WG 5-10

Coltrae Kerschen Regina Catholic PG 6-1

Connor Frame Harlan WG 6-2

Connor State Clarion-Goldfield-Dows WF 6-4

Corey Miner Mason City PG 5-9

Corey Phillips Ames C 6-5

Cullen McShane MFL-Mar-Mac WF 6-1

Dallas Kluender Woodbury Central WG 6-0

Dalton Dibert Kee, Lansing WG 5-10

Dalton Reeves Davis County WF 6-1

David Nelson Oskaloosa WF 6-2

Dawson Forgy Winterset PG 5-11

Dayton Davis Fort Madison PG 6-2

Dexter Whitehill Grundy Center PG 5-11

Dillon Kuehl Urbandale WF 6-1

DJ Weilage Heartland Christian WG 5-10

Drake Wemark New Hampton WF 6-2

Durant VanDyke PCM PF 6-4

Dylan Hoefer Woodbine WF 6-2

Dylan Kurt North Linn WF 6-2

Eddie Burgess Montezuma PF 6-4

Eli Raridon Valley PF 6-6

Eli Van Essen Western Christian PG 5-11

Elijah Ward Prairie WG 6-1

Elliott Flynn Waterloo Christian PF 6-2

Ethan Davis Eddyville-Blakesburg-Fremont C 6-5

Gabe Burkle Prairie C 6-7

Gabe Obert Coon Rapids-Bayard WF 6-2

Gabe Stripe Mormon Trail PG 5-10

Griffin Greiner Cardinal, Eldon PG 6-1

Gunner Vanourney North Linn WG 5-11

Hogan Franey Martensdale-St Marys WG 6-0

Hogan Hansen Waverly-Shell Rock PG 6-3

Ian Collins Charles City WG 6-0

Jackson Howe Kingsley-Pierson PG 6-0

Jackson Hull Wilton WF 6-1

Jackson Pence Albia WF 6-3

Jacob Imming Sergeant Bluff-Luton WF 6-2

Jacob Runyan Johnston PG 5-8

Jake Duffey Lewis Central C 6-9

Jake Walter Prairie WG 5-10

Jamari Newson Iowa City High PG 5-11

Jamison Gruber Council Bluffs Lincoln PG 6-1

Jaxon Carpenter Clarion-Goldfield-Dows WG 6-2

Jaxon Meyer West Lyon PF 6-4

Jayden Mackie Aplington-Parkersburg PG 6-0

Jermaine Gardner Davenport West PG 5-10

Jevin Sullivan North Polk WG 6-3

Jonathan Beverly Des Moines Hoover WG 6-2

Joseph Bockman Decorah WG 5-10

Josh Dix Council Bluffs Lincoln WF 6-3

Joshua Dietrich South Central Calhoun PF 6-4

Kaden Hall English Valleys C 6-2

Kaden Haller Cedar Rapids Jefferson WF 6-3

Kaiden Gage East Buchanan WG 6-3

Kale Day Interstate 35 WF 6-3

Kale Krogh Ballard C 6-5

Kaleb Booth Carroll PG 5-11

Karter Petzenhauser Spencer WF 6-2

Kasen Bailey Washington WG 6-0

Keaton Farmer Waverly-Shell Rock WG 6-1

Keaton Flaherty Oskaloosa PF 6-2

Keeon Hutton Sioux City West WF 6-3

Kellen Strohmeyer Dubuque Hempstead WF 6-3

Kinnick Pusteoska Solon PF 6-5

Kjuan Owens Waterloo East WF 6-0

Kole Becker Lisbon PF 6-3

Kolson Kruse Southeast Valley WG 5-11

Korey Putz Edgewood-Colesburg WF 5-9

Kyle Schrepfer Clear Creek-Amana PG 6-0

Landon Becker Cardinal, Eldon WG 6-0

Leo Dodd Janesville PG 5-10

Levi Koopmans West Sioux WF 5-9

Levi Telecky Cedar Valley Christian WF 6-0

Lucas Lorenzen Okoboji WF 6-4

Luke Menster Springville WF 5-10

Maddox Griffin Wapello PG 6-1

Mason Gerleman Central Lyon WG 6-0

Mason Laven Storm Lake St. Mary's WG 6-0

Mason Morrow Valley PG 6-0

Mason Scheve Pleasantville WG 6-1

Matthew Boothe Central Decatur WG 6-0

Mike Delzell Camanche WG 6-0

Mitchell Roeder Maquoketa WG 5-10

MJ Davis Keokuk PG 6-1

Monterius Abrams-Altman Fort Dodge WG 5-11

Nathan Avery Winterset WF 6-3

Nathan Havel Osage WG 6-2

NaZion Caruthers Davenport, West WG 6-0

Nick Miller Bishop Heelan C 6-5

Noah Allen Newton PG 5-10

Osceola Tyon Meskwaki Settlement PG 6-0

Parker Elder Pleasantville C 6-3

Peyton Schmitz Sumner-Fredericksburg WG 6-0

Raydden Grobe AHSTW, Avoca WF 6-2

Reese Schlotfeld Council Bluffs, Thomas Jefferson PG 5-8

Remington Newton Mormon Trail WG 5-10

Rhenden Wagaman Springville WF 6-2

Robert Powell Clarinda Academy PG 5-11

Ryan Crandall Ankeny WF 6-1

Ryan Dolphin Pleasant Valley PG 5-8

Sam Remmerde Rock Valley C 6-1

Sam Slight Storm Lake WF 6-2

Sam Wilt Anamosa WF 6-2

Steven Kramer Johnston WF 6-4

Tamin Lipsey Ames PG 6-1

Tanner Te Slaa Boyden-Hull WG 6-4

Trevion Labeaux Waterloo, East WF 6-3

Trey Campbell Cedar Falls WF 6-4

Trey Jungers Newell-Fonda PG 5-11

Trey Kriener South Winneshiek C 6-6

Trey Lewis Johnston WG 5-8

Ty Carr Danville PG 5-11

Ty Van Essen Western Christian WF 6-5

Tyler Schmitt East Sac County WG 6-2

Tyler Scott Lisbon PG 5-11

Tynan Numkena Bettendorf WF 6-2

Tyson Guard Carlisle PG 5-8

Tyson Scott Lisbon WF 6-1

Vance Katzfey Spirit Lake PG 6-1

Wiley Sherburne Janesville WF 6-3

Will McLaughlin Harlan PF 6-4

Will Ragaller Ar-We-Va, Westside WG 5-8

William Schultz Oskaloosa PG 5-10

Wyatt Gulker Western Christian WF 6-2

Wyatt Helming Lake Mills WF 6-3

Zach Erwin Camanche WF 6-5

