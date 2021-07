A Free Look at Iowa's Top 225 Basketball Players in the Class of 2023

Iowa Preps takes a free look at 220 of our top 225 basketball players in the Class of 2023 now!

Aidan Dahms Okoboji PF 6-6

Aidan Hall Harlan WG 6-2

Aidan McDermott Xavier WG 6-2

Aidan Yamilkoski Xavier WG 6-3

Alex Bean Mid-Prairie WG 6-1

Alex Mota Marion PG 6-1

Asa Newsom Waverly-Shell Rock WF 6-4

Asher Weed Bedford PF 6-2

Austin Parkins North Polk WG 6-0

Avery Holtz Maquoketa Valley PG 5-7

Avery Phillippi Nodaway Valley WG 5-10

Ayden Klein MOC-Floyd Valley PG 5-11

Beckett DeJean OABCIG PG 6-1

Ben Egan Mediapolis PG 5-11

Ben Wheatley North Linn WG 6-1

Benji Silva Postville C 6-3

Blaise Porter New London PG 6-0

Blake Daugherty Benton WF 6-2

Blake Herold Shenandoah PF 5-11

Bo Harrington Nashua-Plainfield PG 5-5

Boston Devault Nodaway Valley WG 5-11

Braden Steel North Mahaska WF 6-3

Bradley Curren Harlan WG 5-9

Brady Blake Indianola WG 6-0

Brady Lynott West Sioux PG 6-1

Brandt VanDyke Sioux City East PF 6-7

Brayden Dinkla Winterset WG 5-10

Brayden Drea Ankeny PG 5-10

Brayden Lund AHSTW WF 6-3

Brayson Laube Marion PG 6-1

Brody Bauer Newton WG 6-1

Brody Nardini Woodward-Granger PG 6-0

Brody Poppen Manson-NW Webster WG 6-4

Brody Tuttle Seymour PF 5-10

Caden Johnson Glenwood PG 5-10

Caden Kirkman Wilton C 6-5

Caden Meyer Newell-Fonda WG 6-3

Caiden Gourley Danville WG 6-4

Caleb Egesdal Gladbrook-Reinbeck WG 5-10

Caleb Hubbard Diagonal WF 5-10

Calvin Bodensteiner Turkey Valley WG 6-3

Cameron Figgs Bettendorf WG 5-10

Carson Bauer Audubon WG 6-0

Carson Rhodes Nevada C 6-7

Carson Scroggins Baxter WG 6-3

Carson Wade Eddyville-Blakesburg-Fremont WG 6-3

Carter Boettcher Sioux Central PG 6-0

Carter Bultman West Sioux WG 5-9

Carter Houser Seymour WG 5-10

Carter Kuehl Bishop Heelan WF 5-10

Carter Sievers Newell-Fonda PG 5-9

Carter Steinlage New Hampton C 6-3

Casey Gardner Dunkerton PG 5-7

Casey Glascock Indianola WG 6-0

Charlie Willmott Indianola WG 6-4

Chase Henderson Des Moines Hoover PG 6-0

Chase Low Charles City WF 6-3

Cody Damman Baxter PG 5-7

Colby Collison Bondurant-Farrar WF 6-3

Colby Dolphin Cedar Rapids Kennedy PG 5-10

Colby Souther Lewis Central C 6-6

Cole Kilburg North Scott PG 5-11

Cole Lipper Mediapolis C 6-2

Cole McDermott Cascade PF 6-5

Cole Scheffler AHSTW PG 5-7

Colton Brennan Heartland Christian PG 5-7

Conner Maston Lynnville-Sully PG 5-10

Corbin Lewis North Butler PF 6-5

Dallas Bear Cedar Falls WF 6-7

Daniel Tobiloba Grand View Christian C 6-11

Darren Meyer West Lyon PF 6-4

Davis Webb Tipton C 6-5

Denton Kingland Lake Mills WG 6-2

Dougie Noonkester Sibley-Ocheyedan WF 6-4

Douglas Taylor Newman Catholic C 6-5

Drake Kapayou Marshalltown WG 6-0

Drew Chance Albia WG 6-2

Drew Kilburg North Scott PG 5-11

Drew Kingery Indianola WG 6-2

Drew Schnell Graettinger-Terril WG 5-8

Duke Faley Wahlert Catholic C 6-5

Easton Nelson Exira-EHK PF 6-3

Easton Tupa Center Point-Urbana WG 6-2

Elijah Vos Des Moines Hoover WF 6-5

Ethan Harman Williamsburg PF 6-5

Ethan Patterson Washington PG 5-10

Evan Kearney Iowa Valley PG 6-0

Garrett Hempen Aplington-Parkersburg WG 5-11

Garrett Hollenback Durant PF 6-2

Gavin Dixson Mormon Trail PG 6-2

George Williams Des Moines Roosevelt PF 6-3

Ian Mindrup Linn-Mar WF 6-4

Ike Eddy Dallas Center-Grimes C 6-5

Isaac Stadsvold Lawton-Bronson PF 6-4

Jack Christensen Ogden PG 5-10

Jack Lloyd Sioux City North WG 6-2

Jack Scrivner Central Decatur WG 6-2

Jack Williams Southeast Warren C 6-7

Jackson Manning Van Buren WG 5-9

Jackson Severson Linn-Mar WG 5-11

Jacob Hargens Sioux Central PG 6-2

Jacob Stauffer Clarksville WG 6-0

Jacob Van Donge Unity Christian WG 6-1

Jaden Harris Cedar Rapids Washington PG 6-0

Jaixen Frost Mount Ayr PG 6-1

Jake Ingle Newton PG 5-6

Jake Wallin South O'Brien PF 6-6

Jamal West Des Moines Lincoln WF 6-3

Jamison Patton Des Moines Roosevelt PG 6-1

Javion Jondle Fort Dodge PG 6-2

Jaxon Bunkers Remsen St. Mary's PG 5-11

Jensen Wedeking Bellevue PG 6-2

Jerett Jentzsch East Mills PF 6-4

Jesse Miller Greene County WF 6-4

Jesse Sellers Cedar Rapids Washington WG 5-5

JJ Kohl Ankeny PG 6-6

JJ Lane Fairfield PG 5-9

Jordan Rehder West Sioux WF 6-4

Kade Benjamin New London WF 6-6

Kadyn Severson Madrid WG 6-1

Kale Hobart Mason City WG 6-1

Kamden Steffen MMCRU WF 6-0

Kamron Brownlee Griswold WF 5-8

Karson Wehde Ankeny WG 6-2

Keaten Bonderson Gehlen Catholic PG 6-0

Keaton England Lenox WF 5-5

Keaton Logan Gehlen Catholic PG 5-10

Keavian Hayes Sioux City West WF 6-2

Keishaun Pendleton Waterloo West WG 6-2

Kelynn Jacobsen Sioux City East WG 6-2

Kent Elliott Tri-Center WF 6-4

Kenzie Reed Cedar Rapids Kennedy PG 5-10

Kewone Jones Waterloo East PF 6-2

Kirby Schmitz Urbandale C 6-6

Kobrom Mikele Des Moines East PG 5-9

Kole Krings North Polk WF 6-2

Koleson Evans West Harrison WG 6-1

Kooper Ebel Hartley-Melvin-Sanborn WF 5-11

Kory Hough Graettinger-Terril WG 5-11

Kylar Fritz Sioux Center WG 5-11

Kyle Sternberg AHSTW PG 6-2

Kyle Strider Creston WG 6-1

Lamarion Mothershead Sioux City West WF 6-3

Lance Berends Hartley-Melvin-Sanborn C 6-4

Lance Clayburg Coon Rapids-Bayard PG 5-9

Landon Blatchford West Monona WF 6-4

Landon Hall HLV PG 5-8

Logan Odegaard North Union C 6-4

Logyn Eckheart Glenwood C 6-3

Lucas Lueth Ames WG 6-6

Lucas Weiner Clinton PG 6-6

Luke Huntrods Collins-Maxwell WG 5-9

Luke Keitges Knoxville WF 6-4

Luke Korver MOC-Floyd Valley WG 6-1

Luke Long Pekin WF 6-3

Luke Patton Roland-Story WF 6-5

Luke Riffey Gladbrook-Reinbeck PG 6-0

Malakai Johnson-Bassey Mason City WG 5-11

Martez Wiggley Waterloo East PF 6-4

Mason Coppock West Sioux WG 6-0

Mason Crouse East Mills WG 5-11

Mason Harter Wapsie Valley PF 6-6

Mason Hicks Saydel WF 6-4

Mason King West Harrison PG 5-8

Matt Watters Central DeWitt WG 6-2

Max Burt Newman Catholic PG 6-0

Max Hough Graettinger-Terril PG 5-11

Max Weaton Fairfield PF 6-4

Miles Schuiteman Sioux Center WF 6-3

Nash Smith North Mahaska PF 6-5

Nathaniel Winter Boone PG 5-10

Noah Hamilton Newman Catholic C 6-0

Noah Hanson Turkey Valley PG 6-1

Noah Hofmann North Iowa WG 6-0

Nolan DeLong Durant PG 6-0

Nolan Mosier Davenport North C 6-6

Oakley Semelroth Tripoli WF 6-2

Owen Olson Spencer WG 5-10

Owen Suntken Melcher-Dallas WG 6-0

Padraig Gallagher Beckman Catholic WG 6-4

Peyton Hart West Marshall PG 5-9

Preston Gillespie Dunkerton PG 6-1

Preston Rodibaugh Lynnville-Sully WF 6-0

Prince Jallah Marshalltown PG 6-1

Pryce Sandfort Waukee Northwest PG 6-4

Richard Daugherty Greene County PG 5-10

Riley DeWitt Spencer PG 5-7

Riley Edwards Southeast Polk PG 6-3

Ryan Walters South Hardin PG 5-9

Rylan Barnes West Hancock WF 6-2

Sage Evans West Harrison WF 6-0

Sam Fehr West Bend-Mallard WG 6-1

Sam King Des Moines Roosevelt WG 6-3

Samson Adams Lenox WF 5-10

Savion Taylor Iowa City Liberty WG 6-2

Seamus Crahan Wahlert Catholic WF 6-3

Shakur Wright Waterloo East WG 6-3

Simeon Reichenbach WACO WG 5-11

Skyler Yazzie Van Meter WF 6-2

Tajohn Swaggerty-Morgan Sioux City North WF 6-0

Tate Allen Fairfield WG 5-7

Tate Haughenbury North Linn WG 6-2

Tate Petersen Monticello WG 5-8

Taylor Reed Fremont-Mills PF 6-1

Tracy Hayslett Davenport Central WG 5-9

Traijan Sain Cedar Rapids Washington WF 6-4

Travaughn Luyobya Clear Lake PG 5-10

Trey Petersen Exira-EHK PG 5-9

Ty McKinney Webster City WG 5-10

Ty Purdy Don Bosco PG 5-11

Tyce Gunderson Harris-Lake Park WG 5-7

Tyler Smith Sergeant Bluff-Luton WG 5-10

Tyson Ross Orient-Macksburg PG 6-0

Vince Benetti ADM PF 6-4

Waylon Bolibaugh Oskaloosa WG 6-0

Will Orness Humboldt PG 6-0

William Kiburis Gladbrook-Reinbeck PG 6-2

Zach Lutmer Central Lyon PG 6-0

Zain Sauer Midland WF 5-10

Zane Witt Camanche PF 6-7

