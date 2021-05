A Free Look at Iowa's Top 250 Basketball Players in the Class of 2022

Iowa Preps takes a free look at 240 of our top 250 basketball players in the Class of 2022 now!

Aaron Graves Southeast Valley PF 6--5

Adam Mattes Newton WF 6--3

Adam Witty Des Moines Christian WF 6--1

Adrian Vaughn Estherville Lincoln Central WF 5--10

Aiden Harris Benton PF 6--1

Aiden Schuttinga Denison-Schleswig PG 5--10

Amarion Davis Burlington PG 6--1

Andreas Williams Cedar Rapids Jefferson WG 6--0

Andrew Snyder Forest City C 6--4

Angel Jose Central Springs PF 6--3

Armonniey Thomas Marshalltown WF 6--0

Ashton Hermann Ballard WF 6--3

Austin Gaffney Storm Lake PF 6--6

Austin Hilmer North Linn PG 5--10

Austin Jensen Remsen St. Mary's WF 6--4

Austin Schubert Council Bluffs, Thomas Jefferson WG 5--11

Austin Schutte Postville C 6--3

Baker Lally Logan-Magnolia PG 6--2

Ben DeMeulenaere Belle Plaine WF 6--4

Bennett Berger Lake Mills PG 6--1

Bie Ruei Sioux City East WF 6--4

Birk Hanson Gilbert PG 6--2

Blake Bellamy Winterset WG 6--1

Blake DeMoss West Delaware PG 5--10

Bo Byl Unity Christian WG 6--4

Bo Huston Dallas Center-Grimes WG 5--9

Braden Hemann Waukon PF 6--3

Braden Hufford Muscatine PG 6--1

Braden Simonsen Ankeny WF 6--3

Bradley Vodraska Fort Dodge PG 5--9

Brady Williams LeMars WG 5--11

Brandon Shipman Mason City WF 6--3

Brayden Kindhart Cedar Rapids Jefferson WG 6--0

Brayden Olson Lamoni PG 6--2

Brody Ward Iowa Valley PG 6--0

Bryce Stalder Greene County PG 5--10

Bryson Van Grootheest Rock Valley PG 6--0

Cade Harriman Ridge View PG 5--11

Cade Hughes Northeast WF 6--4

Caden Matson Humboldt WG 6--0

Caden Schroeder Cedar Rapids Jefferson WG 6--0

Caleb Dreckman LeMars PG 6--2

Caleb Helle Clayton Ridge, Guttenberg PG 5--10

Caleb Holmes Hinton PG 6--2

Caleb Parlee Grand View Christian PF 6--5

Caleb Wulf West Liberty PG 5--8

Cam Guenther Linn-Mar PG 6--0

Cameron Fens Dubuque Hempstead C 6--10

Carson Blietz Cedar Rapids Jefferson WG 5--11

Carson Cummer Wahlert Catholic WG 5--11

Carson Lienau Jesup PF 6--1

Carson Peterson Fort Dodge WG 5--10

Carson Toebe Clear Lake PG 6--3

Carson Vandelune PCM PG 5--10

Carter DeRocher Gehlen Catholic WF 5--10

Carter Gallagher Columbus Catholic PG 6--0

Carter Harmsen Mid-Prairie WF 6--4

Carter Johnson Stanton PG 5--10

Carter Pataska Northeast WG 6--5

Carter Pinney Sioux City North PG 6--0

Carter Thomas Mason City PG 6--0

Casey Trudo Van Meter WF 6--2

Caylor Hoffer Denver PG 5--10

Chris Schreck Van Meter PG 5--10

Christian Barnes Iowa City West PG 5--10

Christian Haugstad Aplington-Parkersburg C 6--7

Christian Vietor Sioux Center WG 6--1

Clark Fiala Van Meter WF 6--4

Colby Rich CAM WG 6--1

Colby Sieverding Bellevue WG 5--10

Cole Glasgow Dallas Center-Grimes WF 6--3

Cole Jorgenson Sidney WG 5--10

Colin Memmer Nevada WG 6--0

Coltrae Kerschen Regina Catholic PG 6--1

Connor Frame Harlan WF 6--2

Connor State Clarion-Goldfield-Dows WF 6--4

Cooper Kock Ar-We-Va PF 6--2

Cooper Nailor Indianola PG 5--11

Corey Miner Mason City PG 5--9

Corey Phillips Ames C 6--5

Dallas Kluender Woodbury Central WG 6--0

Dalton Dibert Kee, Lansing WG 5--10

Dalton Reeves Davis County WF 6--1

Darrell Matchem Earlham PG 5--7

DaVares Whitaker Sioux City West PG 6--1

Dawson Forgy Winterset PG 5--11

Dawson Lewis Cardinal PF 6--4

Dawson Van Beek Rock Valley PG 5--11

Dayton Davis Fort Madison PG 6--2

Dayton Templeton Atlantic WG 6--1

Devin Arkema Twin Cedars WG 5--10

Devin Swanson New London PF 6--2

Dewon Trent Mount Pleasant WG 6--3

Donovan Wakefield Davenport Central PF 6--4

Drake Wemark New Hampton WF 6--2

Drew Brown Clarinda PG 6--2

Durant VanDyke PCM PF 6--4

Dylan Kurt North Linn WF 6--2

Eddie Burgess Montezuma PF 6--4

Eli Raridon Valley PF 6--6

Eli Van Essen Western Christian PG 5--11

Elijah Ward Prairie WG 6--1

Eric Mulder Pella Christian PF 6--8

Ethan Davis Eddyville-Blakesburg-Fremont C 6--5

Evan Schmidt Spencer PF 6--3

Gabe Kopriva North Tama PG 5--9

Gabe Obert Coon Rapids-Bayard WF 6--2

Garrett Goche Algona PG 6--2

Garrett Kurtenbach Turkey Valley WG 6--1

Gibson McEwen Central DeWitt PG 6--0

Grant Jobe Clarinda C 6--5

Griffin Greiner Cardinal, Eldon PG 6--1

Gunner Meyer Wapsie Valley WF 6--4

Hogan Hansen Waverly-Shell Rock PG 6--3

Hunter Keller West Central Valley WG 5--9

J.J. Stratman Assumption WG 6--2

Jace Bedwell Interstate 35 PG 6--1

Jack Wiskus Edgewood-Colesburg WF 6--4

Jackson Howe Kingsley-Pierson PG 6--1

Jacob Imming Sergeant Bluff-Luton WF 6--2

Jacob Moel BGM WF 6--0

Jai Jensen Clinton WG 6--3

Jake Duffey Council Bluffs Abraham Lincoln C 6--9

Jake Walter Prairie PG 5--10

Jake Weber Williamsburg PG 5--10

Jamari Newson Iowa City High PG 5--11

James Edwards Nevada WF 6--0

James Jennings Newman Catholic PG 5--11

Jamin Stuhr Webster City PF 6--4

Jamison Gruber Council Bluffs Lincoln PG 6--1

Javen Meyer West Lyon PF 6--2

Jaxon Carpenter Clarion-Goldfield-Dows WG 6--2

Jaxon Meyer West Lyon PF 6--4

Jaxson Young Linn-Mar PG 6--2

Jayden Mackie Aplington-Parkersburg PG 6--0

JC Dermody Lewis Central PG 6--2

Jeremy Andera Crestwood PG 5--10

Jermaine Gardner Davenport West PG 5--10

Jevin Sullivan North Polk WG 6--3

Joe Benson Cherokee Washington PG 6--1

Joseph Bockman Decorah WG 5--10

Josh Baucum Grand View Christian WG 6--0

Josh Dix Council Bluffs Lincoln WF 6--3

Joshua Dietrich South Central Calhoun PF 6--4

Judd Roberts Saydel PF 6--5

Justin Terry Gilbert PF 6--4

Kaden Hall English Valleys C 6--2

Kaden Haller Cedar Rapids Jefferson WF 6--3

Kaiden Gage East Buchanan WG 6--3

Kale Day Interstate 35 WF 6--3

Kale Krogh Ballard C 6--5

Kaleb Booth Carroll PG 5--11

Karl Miller Pella WF 6--4

Karter Petzenhauser Spencer WF 6--2

Kasen Bailey Washington WG 6--0

Keaton Farmer Waverly-Shell Rock WG 6--1

Keaton Flaherty Oskaloosa PF 6--2

Keeon Hutton Sioux City West WF 6--3

Kellen Strohmeyer Dubuque Hempstead WF 6--3

Kinnick Pusteoska Solon PF 6--5

Klay Seehase Sumner-Fredericksburg C 6--6

Kole Becker Lisbon PF 6--3

Kolson Kruse Southeast Valley WG 5--11

Kyle Schrepfer Clear Creek-Amana PG 6--0

Lance Sobaski Washington WG 6--3

Landyn Van Kekerix Rock Valley WG 5--11

Leo Dodd Janesville PG 5--10

Levi Gurwell Winterset PG 6--0

Levi Schelhaas Pella Christian PG 5--9

Logan Goedken Beckman Catholic PG 6--0

Lucas Kroll Washington WF 6--0

Lucas Lorenzen Okoboji WF 6--4

Luke Menster Springville WF 5--10

Maddox Griffin Wapello PG 6--2

Malachi Johnson Ankeny Christian PG 5--8

Manny Hammonds Grand View Christian PG 6--0

Mason Morrow Valley PG 6--0

Mason Scheve Pleasantville WG 6--1

Matthew Boothe Central Decatur WG 6--0

Matthew Riedl Dowling Catholic PG 6--2

Michael Kascel Independence PF 6--5

Mike Delzell Camanche WG 6--0

Miles Dear Fort Madison PG 5--8

MJ Davis Keokuk PG 6--1

Nathan Avery Winterset WF 6--3

Nathan Havel Osage WG 6--2

NaZion Caruthers Davenport, West WG 6--0

Nick Bryant Western Dubuque PG 5--11

Nick Macke Carroll WG 5--9

Nick Miller Bishop Heelan C 6--5

Noah Allen Pella PG 5--10

Noah Mack Assumption WG 6--0

Oliver Hughes North Scott WG 5--11

Osceola Tyon Meskwaki Settlement PG 6--0

Parker Elder Pleasantville C 6--3

Pete Moe Iowa City West PG 6--9

Peyton Schmitz Sumner-Fredericksburg WG 6--0

Raydden Grobe AHSTW, Avoca WF 6--2

Remington Newton Mormon Trail WG 5--10

Rhenden Wagaman Springville WF 6--2

Ruot Bijiek West Des Moines Valley WF 6--8

Ryan Crandall Ankeny WF 6--2

Ryan Dolphin Pleasant Valley PG 5--8

Sam Hlas ADM PG 5--11

Sam Jerrell Mount Pleasant WG 6--1

Sam Remmerde Rock Valley C 6--1

Sam Slight Storm Lake WF 6--2

Sam Wilt Anamosa WF 6--2

Shane Brouwer Sheldon WF 6--4

Shawn Gilbert Central DeWitt C 6--6

Steven Kramer Johnston WF 6--4

Tamin Lipsey Ames PG 6--1

Tanner Te Slaa Boyden-Hull WF 6--4

Thomas Gould West Branch PG 6--1

Thomas Schwartz Treynor PG 6--0

Trevion Labeaux Ames WF 6--3

Trevor Malone Boyer Valley PF 6--2

Trey Campbell Cedar Falls WF 6--4

Trey Hullinger Central Decatur PG 5--10

Trey Jungers Newell-Fonda PG 5--11

Trey Kriener South Winneshiek C 6--8

Trey Lewis Johnston WG 5--8

Tristen Sanford-Anders Gladbrook-Reinbeck PF 6--4

Ty Carr Danville PG 5--11

Ty Dittmer Nevada PG 6--3

Ty Van Essen Western Christian WF 6--5

Tyler Manske Algona WF 6--3

Tyler Oberfoell Osage PG 5--9

Tyler Schmitt East Sac County WG 6--2

Tynan Numkena Bettendorf WF 6--2

Vance Katzfey Spirit Lake PG 6--1

Wil Lugar Cherokee Washington PG 6--2

Wiley Sherburne Janesville WF 6--4

Will McLaughlin Harlan PF 6--4

Will Ragaller Ar-We-Va, Westside PG 5--8

William Speilbauer Clayton Ridge WG 6--1

Wyatt Gulker Western Christian WF 6--2

Wyatt Hatcher Lewis Central PF 6--3

Wyatt Helming Lake Mills WF 6--3

Zach Erwin Camanche WF 6--5

